O São Paulo, que caiu no grupo D ao lado de Libertad, do Paraguai, Talleres, da Argentina, e Alianza Lima, do Peru, pode ter o clube peruano como maior adversário. Mas, para os supersticiosos, o motivo não é qualidade do futebol jogado pelo time peruano. O verdadeiro desafio seria quebrar "a maldição do Alianza Lima".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é a maldição do Alianza Lima?

Desde 1998, nenhum time que caiu no mesmo grupo do Alianza Lima na fase de grupos da competição conseguiu conquistar o título da Libertadores naquele ano. A última vítima brasileira foi o Fluminense, eliminado nas quartas de final em 2024.

O Alianza Lima, um dos clubes mais tradicionais do Peru, não é exatamente uma potência na Libertadores. Historicamente, sua melhor participação foi chegar às semifinais em 1976 e 1978.

continua após a publicidade

Apesar do desempenho irregular, a "maldição" não está ligada ao sucesso do Alianza em si, mas ao destino dos outros times que compartilham seu grupo.

Maldição do Alianza Lima perdura desde 1998 (Foto: ClubALoficial/Instagram)

Histórico do Alianza Lima na Libertadores

O Alianza Lima, um dos clubes mais tradicionais do Peru, não é exatamente uma potência na Libertadores. Historicamente, sua melhor participação foi chegar às semifinais em 1976 e 1978, mas nas últimas décadas o time tem enfrentado dificuldades no torneio, acumulando longas sequências sem vitórias. Por exemplo, entre 2012 e 2023, o clube ficou 30 jogos sem vencer, uma marca quebrada apenas em abril de 2023, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Libertad, do Paraguai.

continua após a publicidade

Qual foi o último time a quebrar a maldição?

O último clube a quebrar essa escrita foi o Cruzeiro, em 1997, quando se sagrou campeão da Libertadores após estar no mesmo grupo do Alianza Lima. Desde então, equipes que enfrentaram os peruanos na fase de grupos e avançaram ao mata-mata nunca chegaram ao título.