Globo troca apresentadores de programas esportivos; veja a nova configuração

A Globo vai promover mudanças significativas em sua programação esportiva, com ajustes entre seus apresentadores. As trocas começam a valer a partir de 30 de março. Após a saída de Bárbara Coelho para a Cazé TV, Karine Alves e Fernando Fernandes assumem o "Esporte Espetacular", desencadeando trocas em diversos programas da Globo e do SporTV.

Luiz Teixeira, anteriormente no SporTV, assume o bloco de esportes do "Jornal Hoje" e do "Esporte Espetacular" paulista. Segundo o portal "F5", o jornalista também entra para o rodízio dos gols do sábado no "Jornal Nacional", ao lado de Karine Alves e Marcelo Lages. Com a mudança, Teixeira deixa o "Tá On" e o "SporTV News Manhã", agora sob comando de Mariana Fontes.

Joanna de Assis, com longa trajetória na Globo desde 2006, assume o "Tá On" e o "SporTV News Manhã" a partir de 31 de março, além de entrar no rodízio do "Globo Esporte SP" aos sábados. Lucas Gutiérrez, que comandava o "Esporte Espetacular" com Bárbara Coelho, vai atuar nos "Gols do Fantástico", além de seguir no "Segue o Jogo", na TV aberta.

Trajetória de Bárbara Coelho na Globo

A apresentadora está na Globo desde 2013. No início, Bárbara participava apenas das transmissões do SporTV, onde comandou o Tá na Área. A primeira oportunidade da jornalista na TV aberta aconteceu em 2018, na "Central da Copa", ao lado de Tiago Leifert e Caio Ribeiro. Em dezembro do mesmo ano, Bárbara assumiu o comando do "Esporte Espetacular no lugar" de Fernanda Gentil.