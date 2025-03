PVC liga alerta sobre trabalho de Dorival na Seleção: ‘Até ele sabe’

Em texto publicado na sua coluna no UOL, após a vitória da Seleção Brasileira arrancada no sufoco contra a Colômbia, o jornalista PVC defendeu a permanência do técnico Dorival Júnior, mas ligou uma alerta para o trabalho do treinador. Para PVC, a Seleção Brasileira ainda precisa melhorar muito e, "até Dorival Júnior sabe disso".

- É uma loucura pensar que todo mundo está vendo defeitos na Seleção Brasileira, menos a comissão técnica. É claro que eles veem. O Brasil precisa melhorar especialmente na capacidade de controlar as partidas e até Dorival Júnior sabe disso - argumentou PVC.

- Por outro lado, parece cegueira dizer que nada evoluiu. O time melhora, tem desenho mais claro, forma de jogar mais definida. Mas sofre. Até Dorival Júnior sabe que o trabalho não está pronto. Mas há margem para crescer, com a mesma comissão técnica que hoje trabalha na seleção. Trocar de novo (de treinador) só atrasaria todo o processo - concluiu.

Próxima partida da Seleção Brasileira

Com a vitória sobre a Colômbia, o Brasil subiu na tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Agora, o time do técnico Dorival Jr. ocupa a 2ª posição, atrás apenas da Argentina. O próximo compromisso é justamente contra os líderes. A partida acontece nesta terça-feira (25), às 21h, no Monumental.

Dorival Júnior comandou a Seleção pela 1ª vez em 23 de março de 2024, diante da Inglaterra (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔰 Vini Jr volta a marcar pelo Brasil

O gol de Vini que garantiu a vitória do Brasil contra a Colômbia foi sexto do ponta-esquerda com a Amarelinha, e serviu para findar um jejum de quase nove meses sem balançar as redes em jogos internacionais. Os últimos dois tentos haviam sido na segunda rodada da fase de grupos da Copa América, em partida contra o Paraguai, no dia 29 de junho de 2024.