Melhores momentos: Thiago Silva decide, e Fluminense elimina o Bahia da Copa do Brasil

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 nesta quarta-feira (10) e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O placar do jogo de ida foi 1 a 0 para o Bahia. Os gols do jogo foram marcados por Canobbio e Thiago Silva.

Primeiro tempo tenso

Com direito a pó de arroz e mais de 50 mil no Maracanã, a torcida tricolor empurrou o time desde o início. Atrás no placar no agregado do jogo, o Fluminense demorou apenas três minutos para levar perigo ao gol do Bahia. Ronaldo foi obrigado a defender uma bola difícil.

O primeiro grito de "UH" veio para os donos da casa. Thiago Silva, aos 10 minutos, colocou a bola para raspar o travessão de cabeça. Enquanto isso, o Bahia aguentava sofrer e sonhava com uma chance de contra-ataque. Depois disso, a pressão inicial baixou e o Flu passou a atacar com mais calma, talvez até preocupado em não ceder chances para o Bahia, que sempre saía rápido na transição com no mínimo três jogadores.

Mesmo assim, o Clube das Laranjeiras continuava pressioando pelo gol, e não deixou o Bahia passar do meio-campo por boa parte do primeiro tempo. Quem mais sofria era Acevedo, encarregado pela saída de bola desde o pé de Ronaldo. O meia era muito marcado por Everaldo e Nonato, principalmente. Nos último segundos do primeiro tempo, os visitantes acionaram Kayky pela direita, que tentou aproveitar a saída atrapalhada de Fábio com um toque por cima. O goleiro conseguiu se recuperar e fez uma defesa difícil no encerramento da primeira etapa.

Fluminense chega ao gol

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, o Tricolor foi para cima com tudo para reverter o placar. O time conseguia chegar de forma mais vertical ao gol do adversário, muito pelas bolas que eram aceleradas quando passavam no pé de Lucho Acosta, que substituiu Nonato no intervalo. Foi desse jeito que a bola chegou em Renê, que cruzou na área aos oito minutos e a bola bateu na mão do adversário. Pênalti. Canobbio bateu e deixou tudo igual no agregado.

Canobbio comemora gol em Fluminense x Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Depois do gol, a torcida do Flu inflamou e passou a empurrar mais ainda o time, que não baixou o ritmo em busca da virada. Tentando se segurar, o Bahia abriu mão de um centroavante e colocou Cauly na frente, passando a marcar em 4-5-1. Vale lembrar que o outro "camisa 9" era Lucho Rodríguez, vendido nesta semana para o Neom, da Arábia Saudita.

Impaciente querendo o gol, o torcedor do Fluminense se irritou com uma chance perdida em um desentendimento entre Acosta e Everaldo e pediu Germán Cano. Na sequência, Renato chamou o argentino. Coincidência ou não, logo em seguida, na bola parada do lado esquerdo da intermediária, Thiago Silva marcou de cabeça. 2 a 1 no agregado. Festa no Maracanã. Fluminense classificado.

Além da vaga na semifinal, o Fluminense garantiu o valor de R$ 9.922.500 em premiação. Agora, o time aguarda o vencedor de Botafogo x Vasco para conhecer seu adversário na próxima fase. A decisão é na quinta-feira (11).

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo neste sábado (13), no próprio Maracanã, para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão, às 21h (de Brasília). O Bahia enfrenta o Cruzeiro, na segunda-feira (15), em casa, também pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 BAHIA

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta, 10 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã; Rio de Janeiro

⚽Gols: Canobbio 8'/2T (FLU), Thiago Silva 39'/2T

🟨 Cartões amarelos: Freytes, Canobbio (FLU) Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago, Cauly (BAH)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 48.668

💸 Renda: R$ 1.980.099,50

⚽ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules e Nonato (Acosta); Serna (Keno), Canobbio (Ignácio) e Everaldo (Cano).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Juninho) e Michel Araújo (Iago); Kayky (Sanabria) e Willian José (Cauly).