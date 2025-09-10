Campeãs da Taça das Favelas assistirão jogo do Fluminense no Maracanã

O time feminino do Três Campos, campeão da Taça das Favelas 2025, assistirá ao confronto entre Fluminense e Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. O convite foi feito pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Suderj, para a partida desta quarta-feira (10) às 19h (de Brasília), contra o Bahia no Maracanã. A iniciativa resulta de parceria entre a Suderj e a Central Única das Favelas (CUFA).

A ação busca proporcionar às atletas a experiência de acompanhar uma partida oficial no principal estádio do Brasil. O projeto pretende incluir outras equipes de comunidades cariocas em jogos do calendário nacional, promovendo inclusão social para jovens das periferias.

Campeãs da Taça das Favelas 2025 vão assistir jogo do Fluminense no Maracanã (Foto: Samir Mariano)

Marcos Santos, presidente da Suderj, ressaltou a importância da colaboração com a CUFA;

- Mais um ano de parceria com a CUFA para trazer os melhores da Taça das Favelas ao Templo Sagrado do futebol. Que seja uma visita inspiradora a todos - afirmou Santos.



A equipe da Baixada Fluminense conquistou o título da Taça das Favelas 2025, considerado o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, em sua primeira participação na competição.

Larissa de Almeida, capitã, camisa 10 e artilheira do time com cinco gols na competição, demonstrou entusiasmo com o convite. Torcedora do Fluminense, ela imita o atacante Germán Cano em suas comemorações.

- Como uma tricolor fanática, eu fiquei muito feliz com o convite da Suderj para acompanhar o time do meu coração. Inclusive eu faço a comemoração do L igual do meu ídolo Germán Cano por causa do meu nome. Espero um dia conhecê-lo para fazermos o L juntos - declarou.

O Estádio do Maracanã, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, receberá as atletas e comissão técnica do Três Campos para o confronto entre Fluminense e Bahia.

A decisão da Taça das Favelas

Na decisão da Taça das Favelas, o Três Campos empatou em 2 a 2 no tempo normal com o Arrastão, de São Gonçalo. A equipe venceu nos pênaltis por 9 a 8, em partida realizada no estádio de Moça Bonita.

A goleira Salles destacou-se na conquista ao defender três pênaltis na final. Ela recebeu os prêmios de melhor goleira, melhor jogadora e menos vazada da competição.

O treinador Robertão, de 22 anos, expressou gratidão pela oportunidade.

- Ser campeão da Taça das Favelas abriu portas importantes para todos do projeto. Quero aproveitar para agradecer, em nome da diretoria sobre esse convite da Suderj para viver essa experiência inesquecível no jogo do Fluminense. Estar no Maracanã é muito bom - disse.

A iniciativa integra os esforços do Governo do Estado para promover inclusão social através do esporte, oferecendo experiências para jovens atletas de comunidades.