Zubeldía vê erro em lance decisivo de Vasco x Fluminense: 'Deveria ter voltado'

Após a derrota do Fluminense para o Vasco por 2 a 1 nesta quinta-feira (11) pela Copa do Brasil, Zubeldía falou sobre o resultado em entrevista coletiva. O argentino comandou o Tricolor em um jogo de mata-mata pela primeira vez desde que chegou ao Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— O Fluminense, por exemplo, perdeu na Bahia e virou a série aqui. Acho que foi 1 a 0 lá, estou lembrando certo, e conseguimos reverter em casa. É só um exemplo: as copas são isso. São partidas muito equilibradas, muito, muito parelhas, a ponto de eles levarem a vitória hoje aos 93 minutos, numa jogada… numa jogada em que todo mundo ficou sentido, porque você pensa: foi um lance em que eles tiveram a esperteza de cobrar rápido, e nós poderíamos ter parado a jogada ali. Eu acho que o árbitro deveria ter voltado a bola para o local da falta. A reposição acontece uns três metros ao lado de onde foi a infração. Se vai cobrar rápido, tem que ser com a bola parada exatamente no lugar da falta. Essa possibilidade de jogar rápido fora do ponto da infração vira uma vantagem para eles. Se a bola está quieta, ok, pode cobrar rápido. Mas se é fora da zona da falta, aí já não — aí vira vantagem para o rival. Se vai cobrar rápido, tem que ser ali, não três metros ao lado. Mas enfim, a série está 2 a 1, e eu sinto que ela está completamente aberta.

➡️ Vegetti marca nos acréscimos, e Vasco vence o Fluminense na semi da Copa do Brasil

Com o resultado, o Cruz-Maltino leva a vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo (14), às 20h30, também no Marcanã. O vencedor enfrenta Corinthians ou Cruzeiro, que jogam às 18h do mesmo dia.

continua após a publicidade

OUTRAS RESPOSTAS

Sobre o gol da virada e o jogo

Por isso é virtude dele (Gol do Vegetti). Às vezes o defensor pode defender bem, outras vezes o atacante, por mérito, pode ganhar. Acho que ele ganhou bem o duelo no segundo pau. E depois, como você disse, foi um tempo para cada um. Acho que o gol cedo deles possivelmente fez com que crescessem emocionalmente. Mas acabou sendo uma partida equilibrada. A diferença é que eles tiveram a capacidade de fazer um gol a mais, de vencer. E também é verdade que o confronto continua aberto porque ainda há outro jogo. E teremos o próximo jogo como mandantes. Essas séries são sempre de 180 minutos. Me parece que agora precisamos fazer uma boa segunda partida para ficarmos com a classificação. Assim como hoje nos tocou perder, podemos virar a série. E sempre tivemos claro que ela não seria decidida hoje. Que são 180 minutos.

Nonato e Hércules

Sim, os dois estão bem (Nonato e Hércules). Com o Hércules, você ganha um pouquinho mais de movimento no meio; tecnicamente ele consegue sair das pressões. Talvez utilize melhor os passes curtos ou longos — como naquela jogada do Everaldo, em que ele enxergou o passe longo. Ele é um '8', mais do que um meia, e isso nos permite liberar um pouco mais o Luciano. No caso do Hércules, é um jogador mais físico, também tem essa característica box-to-box. É um jogador com menos movimento para sair jogando e tudo mais, e mais para chegar na área.

continua após a publicidade

VASCO 2 X 1 FLUMINENSE

SEMIFINAL (JOGO DE IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Kevin Serna (22'/1T); Rayan (5'/2T), Vegetti (49'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Leo Jardim (VAS)

🔴 Cartão vermelho: -

🏁: Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz): Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes (Hugo Moura), Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira (Vegetti) e Rayan.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía): Fábio; Samuel, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Acosta (Ganso); Soteldo (Keno), Serna e Everaldo.