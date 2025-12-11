Emocionado, Vegetti se declara ao Vasco e esclarece situação com Diniz

O atacante Pablo Vegetti decidiu a vitória do Vasco sobre o Fluminense pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, realizado nesta quinta-feira (11). O argentino entrou aos 32 minutos da segunda etapa, quando o duelo estava empatado por 1 a 1, e marcou o gol da virada nos acréscimos. Em entrevista ao "SporTV" após o apito final, muito emocionado, o "Pirata" destacou o otimismo da equipe durante a partida e falou sobre o seu momento.

— Foi só a gente acreditar mais, estávamos fazendo um jogo muito equilibrado, muito igual. Cometemos um erro na bola parada, mas a gente só acreditou, ajustou uma coisa na marcação, na movimentação para bater na bola e atacar o Fluminense. Sabíamos que, no ataque, temos jogadores que desequilibram o tempo todo e só acreditamos nisso. Mas só ganhamos um jogo, a gente ainda não pode comemorar nada. Se bem que estou muito feliz, muito emocionado. A gente ainda não conseguiu o que a gente quer, que é alcançar a final — falou.

Vegetti ficou ainda mais emocionado quando se declarou ao clube. O atacante também comentou a reação de revolta ao ser substituído no último jogo do Brasileirão: após expulsão de Hugo Moura, foi sacado, chutou um copo e atirou a chuteira no banco de reservas. No entanto, o argentino esclareceu que não foi nada pessoal com o técnico Fernando Diniz.

— Eu trabalho muito para honrar e defender essa camisa. Com a minha vida, com o meu coração. Faz dois anos e meio que cheguei aqui. Amo este clube, amo esta camisa e tento defendê-la sempre da melhor maneira. Vivo um momento difícil, de não participar muito. Mas tenho que somar da forma que precisar. Eu entendo isso porque, para mim, aqui é sempre primeiro o Vasco. Aqui não tem número próprio antes do clube — disse.

— E o que passou, cara, não foi uma reação contra ele (Diniz). Foi uma reação de bronca, do calor da situação. Sofremos uma expulsão, quando voltava a jogar, e tive que sair, mas não é pessoal. Fica feio para fora, dá o que falar, mas dentro está tudo bem. Foi o calor do momento, mas só isso. Agora é pensar no jogo de domingo, que a gente ainda não conseguiu nada. E quero mandar um beijo para minha família, para os meus filhos — desabafou.

O que Fernando Diniz disse sobre revolta de Vegetti?

Na coletiva de imprensa após a derrota para o Atlético-MG por 5 a 0, em jogo que utilizou os reservas, Diniz também comentou a reação negativa de Vegetti ao ser substituído.

— Não aconteceu nada, ele pode ter ficado nervoso por ter saído, por ter tido jogador expulso. Tem alguns motivos. Já conversei com ele e está tudo resolvido, não tem nada. Ele era opção para sair. Nesse jogo não tinha muito sentido deixar ele. É um jogador que é uma opção clara de entrar ou de jogar na Copa do Brasil. Eu não ia expor o Vegetti nesse jogo, com um jogador a menos, onde a gente ia precisar recuar o time, marcar muito e explorar a velocidade. Não tinha muito sentido, essa era a minha visão. E ele entendeu isso perfeitamente — detalhou.

Vegetti tira a camisa e é abraçado por Coutinho depois de marcar o gol da virada vascaína (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)

Vasco busca final: o calendário da Copa do Brasil

Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - 21h30

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)

Vasco 2 x 1 Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)

Corinthians x Cruzeiro - 18h

Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)

A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)

A definir