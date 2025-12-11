menu hamburguer
Futebol Nacional

Vasco x Fluminense bate recorde de público da Copa do Brasil 2025

Clássico dos Gigantes no Maracanã supera duelo entre Flamengo e Atlético-MG

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
22:55
Vasco Fluminense Maracanã Copa do Brasil
imagem cameraMaracanã antes de duelo entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)
O duelo entre Vasco e Fluminense nesta quinta-feira (11), no Maracanã, válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, bateu o recorde de público desta edição da competição. A partida terminou com vitória cruz-maltina por 2 a 1, de virada, com gol de Pablo Vegetti nos acréscimos.

Ao todo, 64.990 pessoas acompanharam no estádio o Clássico dos Gigantes, o maior público presente desta Copa do Brasil. O número supera os 64.681 espectadores do jogo de ida das oitavas de final entre Flamengo e Atlético-MG, também no Maracanã.

Do total de torcedores, 61.983 foram pagantes — no Rio de Janeiro, há gratuidade para crianças até os 12 anos, idoso e pessoas com deficiência. A renda foi de R$ 7.453.018,50.

Vasco x Fluminense: como foi o jogo?

Em noite de show nas arquibancadas, o Vasco venceu o Fluminense de virada por 2 a 1 no Maracanã pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Kevin Serna abriu o placar pro Flu no primeiro tempo, Rayan igualou o marcador no segundo e Vegetti deu números finais à vitória.

Com o resultado, o Cruz-Maltino leva a vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo (14), às 20h30, também no Marcanã. O vencedor enfrenta Corinthians ou Cruzeiro, que jogam às 18h do mesmo dia.

Vasco Fluminense Copa do Brasil Maracanã
Torcida do Vasco durante partida contra Fluminense durante duelo pela Copa Do Brasil 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)<br>

