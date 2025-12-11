Vasco x Fluminense bate recorde de público da Copa do Brasil 2025
Clássico dos Gigantes no Maracanã supera duelo entre Flamengo e Atlético-MG
O duelo entre Vasco e Fluminense nesta quinta-feira (11), no Maracanã, válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, bateu o recorde de público desta edição da competição. A partida terminou com vitória cruz-maltina por 2 a 1, de virada, com gol de Pablo Vegetti nos acréscimos.
➡️ Veja gols de Vasco 2 x 1 Fluminense pela Copa do Brasil
Ao todo, 64.990 pessoas acompanharam no estádio o Clássico dos Gigantes, o maior público presente desta Copa do Brasil. O número supera os 64.681 espectadores do jogo de ida das oitavas de final entre Flamengo e Atlético-MG, também no Maracanã.
Do total de torcedores, 61.983 foram pagantes — no Rio de Janeiro, há gratuidade para crianças até os 12 anos, idoso e pessoas com deficiência. A renda foi de R$ 7.453.018,50.
Vasco x Fluminense: como foi o jogo?
Em noite de show nas arquibancadas, o Vasco venceu o Fluminense de virada por 2 a 1 no Maracanã pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Kevin Serna abriu o placar pro Flu no primeiro tempo, Rayan igualou o marcador no segundo e Vegetti deu números finais à vitória.
Com o resultado, o Cruz-Maltino leva a vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo (14), às 20h30, também no Marcanã. O vencedor enfrenta Corinthians ou Cruzeiro, que jogam às 18h do mesmo dia.
