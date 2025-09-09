Fluminense se inspira em gigantes da NBA e NFL para modelo de SAF; veja

O debate sobre a transformação do Fluminense em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganha novos capítulos e, desta vez, com referências de peso do esporte mundial. Em uma apresentação sobre o modelo de investimento para o Tricolor, foram utilizados como exemplos de sucesso quatro gigantes das ligas americanas: Golden State Warriors e San Antonio Spurs (NBA), New England Patriots (NFL) e Chicago Cubs (MLB).

Laranjeiras - Fluminense

O objetivo da comparação é claro: mostrar como uma gestão empresarial focada, com visão de longo prazo e liderança forte, pode transformar uma franquia, quebrar longos jejuns de títulos e construir dinastias vitoriosas, além de valorizar exponencialmente a marca do clube.

Os exemplos apresentados não foram escolhidos ao acaso e traçam paralelos com os anseios da torcida tricolor por consistência e grandes conquistas.

Golden State Warriors (NBA): Adquirido em 2010 por Joe Lacob, o time não conquistava um título da NBA desde 1975. Sob a nova gestão, a franquia se reestruturou, apostou em talentos como Stephen Curry e se tornou a grande dinastia da última década, conquistando 4 títulos da NBA e construindo um dos ginásios mais modernos do mundo, o Chase Center.

Chicago Cubs (MLB): Comandado por Tom Ricketts desde 2009, o clube vivia um jejum de 108 anos sem um título da World Series. O projeto de reestruturação culminou na histórica conquista de 2016, um dos feitos mais celebrados do esporte americano.

New England Patriots (NFL): Comprado por Robert Kraft em 1994 por US$ 175 milhões, o time se tornou a maior dinastia da história do futebol americano. Comandados pelo quarterback Tom Brady e o técnico Bill Belichick, os Patriots conquistaram 6 Super Bowls, transformando-se em uma das marcas mais valiosas e vitoriosas do esporte global.

San Antonio Spurs (NBA): Liderado por Peter Holt desde 1996, o Spurs se tornou um modelo de consistência e "alocação de capital". Mesmo sem o glamour de mercados como Los Angeles ou Nova York, a equipe montou times históricos e venceu 5 títulos da NBA, sendo uma referência de como gerir um clube de forma inteligente e sustentável.

Para o Fluminense, a inspiração nesses modelos de gestão aponta para um futuro onde o clube não apenas brigue por títulos, mas também se torne uma potência financeira, autossustentável e com uma marca fortalecida no cenário nacional e internacional. A discussão sobre a SAF no Tricolor segue em andamento, mas as referências apresentadas mostram a ambição do projeto: transformar o clube em um gigante no campo e fora dele.