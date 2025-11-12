CBF apresenta troféu e medalha de campeão da Série B 2025; veja fotos
Coritiba pode levantar a taça contra o Athletic-MG no sábado, no Couto Pereira
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou o troféu e a medalha desta edição da Série B nesta quarta-feira (12). O Coritiba pode ser o campeão diante do Athletic-MG no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada.
A equipe alviverde é a líder da Segundona, com 64 pontos. Para confirmar o acesso e levantar a taça, o Coxa precisa apenas vencer o Esquadrão, que luta contra o rebaixamento, em casa.
O título pode vir em outros cenários também. Caso o Coritiba empate, o resultado garante apenas a subida na Série B, mas tem que torcer para o Athletico não vencer a Ferroviária-SP, na Fonte Luminosa, no domingo (16), para ser campeão. Se for derrotado, precisa também que Furacão, Remo, Chapecoense e Criciúma percam.
Na tabela, equipe coxa-branca tem cinco pontos a mais que o vice-líder Athletico e está seis pontos acima do Tigre, quinto colocado. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,99% de chance de acesso e 93,8% de ser campeão.
Caso seja campeão, o Coxa passa a ser o maior detentor de taça na Série B, com três conquistas - as anteriores foram em 2007 e 2010. Além do time paranaense, América-MG, Botafogo, Bragantino, Goiás, Palmeiras, Paraná Clube e Paysandu foram campeões duas vezes.
As contas por acesso e título do Coritiba na Série B
Vitória
- Acesso
- Título
Empate
- Acesso
- Título: Athletico não vencer a Ferroviária-SP
Derrota
- Acesso (dois desses resultados): Athletico não ganhar da Ferroviária-SP, Remo não ganhar do Avaí, Chapecoense não ganhar do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP e empate entre Goiás x Novorizontino
- Título (todos esses resultados): Athletico não ganhar da Ferroviária-SP, Remo não ganhar do Avaí, Chapecoense não ganhar do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP
Veja as chances de acesso na Série B
1º Coritiba: 99,99%
2º Athletico: 78,2%
3º Chapecoense: 60,3%
4º Remo: 55,8%
5º Criciúma: 49,6%
6º Goiás: 34,9%
7º Novorizontino: 21,2%
8º CRB: 00,28%
Fonte: UFMG
Jogos dos postulantes ao acesso na Série B
Coritiba: Athletic (c) e Amazonas (f)
Chapecoense: Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)
Athletico: Ferroviária (f) e América-MG (c)
Remo: Avaí (f) e Goiás (c)
Criciúma: Botafogo-SP (c) e Cuiabá (f)
Goiás: Novorizontino (c) e Remo (f)
Novorizontino: Goiás (f) e CRB (c)
CRB: Vila Nova (c) e Novorizontino (f)
Confira as fotos do troféu e da medalha da Série B 2025
