A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou o troféu e a medalha desta edição da Série B nesta quarta-feira (12). O Coritiba pode ser o campeão diante do Athletic-MG no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada.

A equipe alviverde é a líder da Segundona, com 64 pontos. Para confirmar o acesso e levantar a taça, o Coxa precisa apenas vencer o Esquadrão, que luta contra o rebaixamento, em casa.

O título pode vir em outros cenários também. Caso o Coritiba empate, o resultado garante apenas a subida na Série B, mas tem que torcer para o Athletico não vencer a Ferroviária-SP, na Fonte Luminosa, no domingo (16), para ser campeão. Se for derrotado, precisa também que Furacão, Remo, Chapecoense e Criciúma percam.

Na tabela, equipe coxa-branca tem cinco pontos a mais que o vice-líder Athletico e está seis pontos acima do Tigre, quinto colocado. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,99% de chance de acesso e 93,8% de ser campeão.

Caso seja campeão, o Coxa passa a ser o maior detentor de taça na Série B, com três conquistas - as anteriores foram em 2007 e 2010. Além do time paranaense, América-MG, Botafogo, Bragantino, Goiás, Palmeiras, Paraná Clube e Paysandu foram campeões duas vezes.

As contas por acesso e título do Coritiba na Série B

Vitória

Acesso

Título

Empate

Acesso

Título: Athletico não vencer a Ferroviária-SP

Derrota

Acesso (dois desses resultados): Athletico não ganhar da Ferroviária-SP, Remo não ganhar do Avaí, Chapecoense não ganhar do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP e empate entre Goiás x Novorizontino Título (todos esses resultados): Athletico não ganhar da Ferroviária-SP, Remo não ganhar do Avaí, Chapecoense não ganhar do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP

Veja as chances de acesso na Série B

1º Coritiba: 99,99%

2º Athletico: 78,2%

3º Chapecoense: 60,3%

4º Remo: 55,8%

5º Criciúma: 49,6%

6º Goiás: 34,9%

7º Novorizontino: 21,2%

8º CRB: 00,28%

Fonte: UFMG

Jogos dos postulantes ao acesso na Série B

Coritiba: Athletic (c) e Amazonas (f)

Chapecoense: Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)

Athletico: Ferroviária (f) e América-MG (c)

Remo: Avaí (f) e Goiás (c)

Criciúma: Botafogo-SP (c) e Cuiabá (f)

Goiás: Novorizontino (c) e Remo (f)

Novorizontino: Goiás (f) e CRB (c)

CRB: Vila Nova (c) e Novorizontino (f)

Confira as fotos do troféu e da medalha da Série B 2025

