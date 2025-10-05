À frente do Bahia, Ceni enfim vence o Flamengo como treinador
Técnico bate ex-clube pela primeira vez depois de 16 derrotas em 16 jogos
- Matéria
- Mais Notícias
Um longo tabu foi quebrado na noite deste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. Além dos três pontos importantes para o Bahia na luta pelo G-4, a vitória por 1 a 0 diante do Flamengo, na Arena Fonte Nova, representa a primeira vez que Rogério Ceni bate o Rubro-Negro carioca como treinador, depois de 16 derrotas em 16 jogos.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Flamengo tem dois expulsos, e Bahia vence na Fonte Nova
Futebol Nacional05/10/2025
- Flamengo
Rossi, do Flamengo, vê irregularidade em gol do Bahia: ‘VAR não ajuda’
Flamengo05/10/2025
- Fora de Campo
Polêmica de arbitragem em Bahia x Flamengo divide opiniões: ‘Toda rodada’
Fora de Campo05/10/2025
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Ceni enfrentou o Flamengo em todos os clubes que comandou durante a carreira - com exceção, é claro, do próprio do Flamengo. Seja por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro ou Bahia, o treinador guardava a espantosa marca de nunca ter vencido ou ao menos pontuado contra o time carioca, mesmo com tantas oportunidades.
Mas isso caiu por terra neste domingo quando, mesmo com uma série de desfalques, o Tricolor baiano aproveitou a expulsão de Danilo no início do jogo para abrir o placar com Willian José e se segurar até garantir os três pontos.
Todos os 17 jogos de Rogério Ceni contra o Flamengo como treinador:
- Flamengo 2 x 0 São Paulo - 11ª rodada do Brasileirão 2017;
- Flamengo 2 x 0 Fortaleza - 7ª rodada Brasileirão 2019;
- Cruzeiro 1 x 2 Flamengo - 20ª rodada do Brasileirão 2019;
- Fortaleza 1 x 2 Flamengo - 26ª rodada do Brasileirão 2019;
- Flamengo 2 x 1 Fortaleza - 8ª rodada do Brasileirão 2020;
- São Paulo 0 x 4 Flamengo - 32ª rodada do Brasileirão 2021;
- Flamengo 3 x 1 São Paulo - 2ª rodada do Brasileirão 2022;
- São Paulo 0 x 2 Flamengo - 21ª rodada do Brasileirão 2022;
- São Paulo 1 x 3 Flamengo - Semifinais da Copa do Brasil 2022;
- Flamengo 1 x 0 São Paulo - Semifinais da Copa do Brasil 2022;
- Flamengo 1 x 0 Bahia - 25ª rodada do Brasileirão 2023;
- Flamengo 2 x 1 Bahia - 10ª rodada do Brasileirão 2024;
- Bahia 0 x 1 Flamengo - Quartas de final da Copa do Brasil 2024;
- Flamengo 1 x 0 Bahia - Quartas de final da Copa do Brasil 2024;
- Bahia 0 x 2 Flamengo - 29ª rodada do Brasileirão 2024;
- Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada do Brasileirão 2025;
- Bahia 1 x 0 Flamengo - 27ª rodada do Brasileirão 2025. ✅
Essa também foi a primeira vez que o Bahia venceu o Flamengo desde 2019. À época, Gilberto fez um hat-trick em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão.
Próximos desafios do Bahia
Ainda com uma partida a menos nesta Série A, o Bahia tem compromisso contra o Vitória às 21h30 do dia 16 de outubro (horário de Brasília), uma quinta-feira, no Barradão, logo depois da Data Fifa. O Tricolor fecha esta rodada na quinta posição, com 43 pontos.
- Matéria
- Mais Notícias