À frente do Bahia, Ceni enfim vence o Flamengo como treinador

Um longo tabu foi quebrado na noite deste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. Além dos três pontos importantes para o Bahia na luta pelo G-4, a vitória por 1 a 0 diante do Flamengo, na Arena Fonte Nova, representa a primeira vez que Rogério Ceni bate o Rubro-Negro carioca como treinador, depois de 16 derrotas em 16 jogos.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Ceni enfrentou o Flamengo em todos os clubes que comandou durante a carreira - com exceção, é claro, do próprio do Flamengo. Seja por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro ou Bahia, o treinador guardava a espantosa marca de nunca ter vencido ou ao menos pontuado contra o time carioca, mesmo com tantas oportunidades.

Mas isso caiu por terra neste domingo quando, mesmo com uma série de desfalques, o Tricolor baiano aproveitou a expulsão de Danilo no início do jogo para abrir o placar com Willian José e se segurar até garantir os três pontos.

Todos os 17 jogos de Rogério Ceni contra o Flamengo como treinador:

Flamengo 2 x 0 São Paulo - 11ª rodada do Brasileirão 2017;

Flamengo 2 x 0 Fortaleza - 7ª rodada Brasileirão 2019;

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo - 20ª rodada do Brasileirão 2019;

Fortaleza 1 x 2 Flamengo - 26ª rodada do Brasileirão 2019;

Flamengo 2 x 1 Fortaleza - 8ª rodada do Brasileirão 2020;

São Paulo 0 x 4 Flamengo - 32ª rodada do Brasileirão 2021;

Flamengo 3 x 1 São Paulo - 2ª rodada do Brasileirão 2022;

São Paulo 0 x 2 Flamengo - 21ª rodada do Brasileirão 2022;

São Paulo 1 x 3 Flamengo - Semifinais da Copa do Brasil 2022;

Flamengo 1 x 0 São Paulo - Semifinais da Copa do Brasil 2022;

Flamengo 1 x 0 Bahia - 25ª rodada do Brasileirão 2023;

Flamengo 2 x 1 Bahia - 10ª rodada do Brasileirão 2024;

Bahia 0 x 1 Flamengo - Quartas de final da Copa do Brasil 2024;

Flamengo 1 x 0 Bahia - Quartas de final da Copa do Brasil 2024;

Bahia 0 x 2 Flamengo - 29ª rodada do Brasileirão 2024;

Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada do Brasileirão 2025;

Bahia 1 x 0 Flamengo - 27ª rodada do Brasileirão 2025. ✅

Essa também foi a primeira vez que o Bahia venceu o Flamengo desde 2019. À época, Gilberto fez um hat-trick em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

Willian Jose jogador, do Bahia, comemora o gol que garantiu a quebra de tabu de Rogério Ceni contra o Flamengo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Próximos desafios do Bahia

Ainda com uma partida a menos nesta Série A, o Bahia tem compromisso contra o Vitória às 21h30 do dia 16 de outubro (horário de Brasília), uma quinta-feira, no Barradão, logo depois da Data Fifa. O Tricolor fecha esta rodada na quinta posição, com 43 pontos.