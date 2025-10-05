Polêmica de arbitragem em Bahia x Flamengo divide opiniões: ‘Toda rodada’
Tricolor de Aço vai vencendo por 1 a 0 na Arena Fonte Nova
Uma polêmica de arbitragem agitou as redes sociais durante a partida entre Bahia e Flamengo, neste domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Tricolor de Aço vai vencendo por 1 a 0, com gol marcado por William José.
Com apenas 12 minutos de bola rolando, Danilo, do Flamengo foi expulso contra o Bahia. O zagueiro, que começou como titular, acertou o rosto de Tiago com o pé muito elevado e deixou o Rubro-Negro com um jogador a menos.
Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira aplicou o vermelho sem pestanejar. O VAR também não interferiu, e o Flamengo teve que se virar contra o Bahia. Nas redes sociais, o lance dividiu opiniões entre os torcedores. Veja abaixo.
Veja lance polêmico em Bahia x Flamengo e repercussão
Escalações das equipes
O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo (5), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Com desfalques, o técnico Filipe Luís precisou promover mudanças na equipe rubro-negra.
Sem Alex Sandro e Léo Pereira, suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, na última quinta-feira (2), a linha defensiva tem novidades. Como esperado, Ayrton Lucas e Danilo assumem as vagas na lateral esquerda e na zaga. Além disso, Varela fica no banco de reservas por opção técnica, e Emerson Royal inicia o jogo.
Com mudanças, os Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
Por sua vez, o Bahia, com dez desfalques, está escalado com: Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir e Tiago e Willian José.
