Rossi, do Flamengo, vê irregularidade em gol do Bahia: ‘VAR não ajuda’

Agustín Rossi, do Flamengo, não ficou satisfeito com a arbitragem durante o primeiro tempo do duelo com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, com um jogador a menos desde os 13 minutos, quando teve Danilo expulso, foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.

Apesar do cartão vermelho, o lance que gerou reclamação do argentino foi o gol do Esquadrão de Aço. Na jogada, Cleiton disputa a bola com Jean Lucas; na sequência, Willian José abre o placar. Segundo o goleiro do Fla, houve falta não marcada pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. O árbitro de vídeo revisou, mas não viu irregularidade na ocasião.

— Teve equilíbrio, a gente mesmo com um jogador a menos teve chance de fazer um gol. Incrivelmente, depois de uma falta que o árbitro não consegue (marcar), e o VAR também não ajuda muito. Então, a gente leva um gol que não merecíamos, na verdade, porque elesm nem com um jogador a mais chancem tiveram chance de fazer um gol. Mas o futebol é assim, lamentavelmente, acontece. É manter o foco para o segundo tempo, tentar empatar o jogo e vamos ter chance para conseguir isso — disparou Rossi ao "Premiere".

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA x FLAMENGO

27ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir e Tiago e Willian José.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro (Cleiton).

Jogadores do Flamengo reclamam com o árbitro durante partida contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

