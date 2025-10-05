menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Rossi, do Flamengo, vê irregularidade em gol do Bahia: ‘VAR não ajuda’

Rubro-Negro vai para o intervalo perdendo por 1 a 0 na Fonte Nova

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
19:44
Bahia Flamengo
imagem cameraJogadores do Flamengo reclamam com o árbitro durante partida contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Agustín Rossi, do Flamengo, não ficou satisfeito com a arbitragem durante o primeiro tempo do duelo com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, com um jogador a menos desde os 13 minutos, quando teve Danilo expulso, foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Bahia abre o placar contra o Flamengo, que tem um jogador a menos

Apesar do cartão vermelho, o lance que gerou reclamação do argentino foi o gol do Esquadrão de Aço. Na jogada, Cleiton disputa a bola com Jean Lucas; na sequência, Willian José abre o placar. Segundo o goleiro do Fla, houve falta não marcada pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. O árbitro de vídeo revisou, mas não viu irregularidade na ocasião.

— Teve equilíbrio, a gente mesmo com um jogador a menos teve chance de fazer um gol. Incrivelmente, depois de uma falta que o árbitro não consegue (marcar), e o VAR também não ajuda muito. Então, a gente leva um gol que não merecíamos, na verdade, porque elesm nem com um jogador a mais chancem tiveram chance de fazer um gol. Mas o futebol é assim, lamentavelmente, acontece. É manter o foco para o segundo tempo, tentar empatar o jogo e vamos ter chance para conseguir isso — disparou Rossi ao "Premiere".

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA x FLAMENGO
27ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir e Tiago e Willian José.

continua após a publicidade

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro (Cleiton).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Bahia Flamengo
Jogadores do Flamengo reclamam com o árbitro durante partida contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias