Técnico cobra humildade do Athletico por acesso na Série B: ‘O luxo acostuma’

O técnico Odair Hellmann cobrou "humildade" do Athletico para conseguir o acesso na Série B. O treinador estreou com vitória por 1 a 0 contra o Athletic, no sábado (24), na Ligga Arena, pela nona rodada, mas avaliou todo o cenário do clube após o rebaixamento na Série A do ano passado.

- Vamos ser sinceros e falar o que é real. O Athletico atingiu um patamar que disputou final de Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil e Sul-Americana. Enfrentava todos com igualdade e, muitas vezes, com superioridade. Infelizmente caiu e está na Segunda Divisão. Se todo mundo não tiver um pouquinho de humildade, nós não vamos a lugar nenhum. O luxo também acostuma, colocar o pézinho para cima e comer um churrasquinho, dinheiro na conta. Todos vocês querem e eu também quero. Vamos ter um pouquinho de humildade, reconhecer e usar esse luxo para sair da acomodação. Vamos sacudir essa água, meu irmão. Todo dia um pouquinho mais - disparou, em entrevista coletiva.

Hellmann foi anunciado na quarta-feira (21), fez dois treinos e comandou o Furacão no final de semana. Apesar do triunfo, a equipe repetiu a irregularidade em campo e fez apenas um gol na pior defesa da competição.

- Achamos que íamos ganhar com muita facilidade. Que ia passar o rodo e as coisas iam acontecer naturalmente. Então vim aqui para dizer não. Não vai acontecer naturalmente. Vai acontecer com muita dedicação, muita situação de cobrança e de entrega, com muita competição e jogo ruim. Não vai ser fácil, mas temos, aí sim, a possibilidade de conseguir. Se continuar assim, não vai conseguir - reconheceu.

Em nove jogos, o Athletico tem 48% de aproveitamento na Série B: quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. A equipe atleticana ocupa apenas a 11ª colocação, com 13 pontos.

Na temporada, o Furacão caiu na semifinal do Campeonato Paranaense diante do Maringá - o time do interior classificou com uma vitória por 3 a 0, na Ligga Arena. Já na Copa do Brasil, a equipe rubro-negrou se classificou para as oitavas de final e aguarda o sorteio para saber quem será o adversário em julho.

- Enquanto eu achar que a estrutura vai ganhar, que nós somos os maiores e melhores… Isso não ganha jogo, meu irmão. Série B, se tu não sangrar, competir, não tiver bola parada forte, jogar com uma estratégia diferente fora de casa, não vai (ganhar). Não sou eu que estou dizendo, é a experiência de futebol - analisou.

Renan Peixoto marcou o gol da vitória em Athletico 1x0 Athletic, pela Série B. Foto: Duda Matoso/Athletico

Odair Hellmann admite necessidade de reforços

O comandante também reforçou que o Athletico precisa fazer contratações para 2025. O primeiro "reforço" antecipado foi a renovação do lateral-direito Madson, que não estava nos planos, mas se recuperou de cirurgia e tentará solucionar o problema no setor.

Além de um lateral, a diretoria rubro-negra procura um zagueiro, um volante, um atacante de lado e um centroavante. Hellman ainda vai ter reuniões com a direção para entender qual a situação financeira do Athletico.

O clube terá dois períodos para se reforçar: de 2 a 10 de junho, na janela feita para o Mundial de Clubes e que será aberta para todos os times, e na tradicional de meio do ano, de 10 de julho a 2 de setembro.

Em 2025, o Furacão trouxe 18 atletas para a temporada, enquanto teve 21 saídas. Desses reforços, a direção gastou apenas em três: R$ 12,3 milhões pelo zagueiro Léo Pelé (Vasco), R$ 1,1 milhão pelo empréstimo do atacante Kevin Velasco (Puebla-MEX) e R$ 6 milhões pelo centrovante Renan Peixoto (Portuguesa). Ao todo, o clube investiu R$ 19,4 milhões.

- Dentro das circunstâncias, a gente precisa entender se tem capacidade de investir R$ 10 milhões, R$ 20 milhões. Dentro das condições do clube, ou até fazendo um esforço maior em relação a isso, porque é o momento que precisa. É melhor gastar agora, um pouquinho, do que deixar de receber depois. Agora a gente vai sentar e tentar fazer isso com calma e tranquilidade para que a gente possa agregar ao grupo - avaliou.