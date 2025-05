Botafogo faz proposta por zagueiro da Série A do Campeonato Brasileiro

O Botafogo formalizou uma proposta, neste domingo (25), pelo zagueiro Abner, de 21 anos, do Juventude. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande, no X, e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Não é a primeira vez que o Glorioso tenta contratar o zagueiro, que é natural do Rio de Janeiro. Em abril, o clube chegou a consultar a possibilidade de fazer a negociação, mas não chegou a um denominador comum com o Juventude.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O clube de General Severiano já tem o sinal verde dos representantes do atleta, e agora tenta a liberação com o clube gaúcho. A proposta gira na casa dos R$ 15 milhões, valor que agrada o Juventude.

continua após a publicidade

CEO do Botafogo minimiza possibilidade de contratar grande reforço para Mundial

O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, evitou projetar a chegada de reforços para a disputa do Mundial de Clubes. Nas palavras do dirigente, o clube precisa ter ambição de vencer sem visar uma competição

- Os reforços que virão são naturais de um clube que sempre tem ambição de crescer, não visando uma competição em si. A gente sabe que o Mundial realmente é o único diferente, mas a gente tem que pensar que estamos disputando várias competições ao mesmo tempo e na construção de elenco que faça sentido para a continuidade de todas elas - afirmou Thairo Arruda ao "ge" na eleição de Samir Xaud como presidente da CBF. E comentou da decisão de terça-feira (27) na Libertadores:

continua após a publicidade

- A gente vem de um momento de crescente, Renato Paiva tem conseguido resgatar a confiança do elenco, com jogo mais bonito e mais impositivo, que sempre foi a nossa marca. Estamos fazendo grandes jogos, sequência atual de sete jogos é bem positiva. Time vem bem forte para esse jogo, encarar como uma final, como é esse jogo, e vindo descansado também, que é um privilégio raro no futebol brasileiro.

➡️Botafogo terá final de semana de treinos antes de decisão na Libertadores

Ao falar da eleição de Samir Xaud, Thairo se mostrou otimista com os rumos que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode tomar. Para o CEO do Botafogo, o dirigente representa uma mudança na entidade.

- Foi uma surpresa a queda do Ednaldo logo depois do pleito passado. Eu considero uma surpresa bem positiva, não pela queda do Ednaldo, não tinha nada contra ele, nem o Botafogo, mas justamente pela eleição do Samir que é jovem e representa uma mudança de fato. Alguém que não vem de uma linha sucessória tradicional da CBF, de longa data. Alguém novo dentro do sistema, ele mesmo recém tinha acabado de ser eleito na federação, então vemos com muito otimismo - disse o dirigente alvinegro.