Rafinha visita sede do Flamengo com a família

O ex-lateral-direito Rafinha foi à sede do Flamengo na Gávea acompanhado dos dois filhos nesta quinta-feira (10). Ele em visitas ao Museu do Flamengo e ao Centro de Treinamento de Remo do clube. O atleta defendeu o Rubro‑Negro entre 2019 e 2020, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Primeiro dia da janela: entenda como será o posicionamento do Flamengo no mercado

A visita foi registrada e publicada nas redes sociais do Fla. O ex-jogador aparece com o troféu da Libertadores ao fundo e admirando uniformes históricos no Museu. Além disso, teve experiência na sede do remo, com equipamento de treinamento dos atletas, junto aos filhos.

Rafinha chegou ao Flamengo em julho de 2019, após fim de contrato com o Bayern de Munique, e deixou o Rubro-Negro um ano depois. Ao todo, o ex-lateral entrou em campo 46 vezes, não fez gols e deu seis assistências. Além de Brasileirão e Libertadores, conquistou a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca com o Manto Sagrado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo