Após conquistar a Série A, Antonio Conte pode deixar o Napoli

A passagem de Antonio Conte pelo Napoli está perto de chegar ao fim. Segundo o jornalista Gianluca DiMarzio, o técnico que guiou a equipe napolitana a conquista do tetracampeonato italiano de sua história pode deixar o time em um acordo amigavél entre as duas partes.

Não há uma relação ruim com a direção ou sobre futuras transferências. No entanto, o clube e o treinador ainda teram mais conversas nas próximas semanas sobre sua continuidade, mas a sensação é que ele deixe os azuis.

Em meio à indecisão, o Napoli já começou a avaliar subsituto para o treinador. A equipe napolitana já contatou Massimiliano Allegri, ex-Juventus, e iniciou conversas para contratar o técnico nas próximas semanas.

Essa não é primeira vez que Allegri tem seu nome cotado para substituir Conte em um clube. Isso aconteceu quando o técnico deixo a Juve para assumir a seleção italiana em 2014. O italiano veio a passar cinco anos da Vecchia Signora e veio a fazer a equipe dominar o futebol italiano neste período.

Allegriem sua última passagem pela Juventus (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Titulo após campanha de recuperação

O quarto scudeto da história do Napoli veio após uma campanha de recuperação de uma equipe que não começou bem o Campeonato Italiano. Apesar do começo ruim, os azuis foram melhorando com andar da competição e fizeram uma disputa acirrada pela liderança da competição com a Inter de Milão.

A equipe de Antonio Conte sacramentou a conquista após despachar o Cagliari por 2 a 0, em casa. Na ocasião, McTominay abriu o placar na etapa inicial, enquanto Lukaku deu números finais no segundo tempo.

Com a conquista, a equipe napolitana chega a dois títulos do Calcio nas últimas três temporadas, embora com protagonistas diferentes em casa equipe. Com isso, a equipe se classifica para a próxima Champions League