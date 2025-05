Athletico-PR anuncia Odair Hellmann como novo técnico

O Athletico-PR anunciou, nesta quarta-feira (21), a contratação do técnico Odair Hellmann. Aos 48 anos, ele estava livre no mercado desde sua passagem pelo futebol da Arábia Saudita nas duas últimas temporadas. O profissional chega para substituir Maurício Barbieri, demitido no início de maio por maus resultados.

Odair chega ao CT do Caju com o auxiliar Fábio Moreno, o preparador físico Anderson Nicolau e o analista de desempenho Guilherme Vaz. O novo comandante do Furacão começa os trabalhos logo em seu primeiro dia no clube.

No futebol brasileiro, Odair Hellmann acumula trabalhos no Internacional, Fluminense e Santos - pelo time gaúcho, conquistou o acesso à primeira divisão em 2017. Também foi auxiliar técnico da Seleção Brasileira na conquista do ouro olímpico em 2016.

Seu último clube no futebol do Oriente Médio foi o Al-Raed, da Arábia Saudita, até março. No país, Odair também comandou o Al-Riyadh entre 2023 e 2024, e o nos Emirados Árabes o Al-Wasl de 2020 a 2022.

O novo técnico do Furacão, agora, aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrar. O Athletico-PR volta a campo no sábado (24), na Ligga Arena, contra o Athletic, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cotado como um dos favoritos ao acesso devido à estrutura e longo período na elite, o clube de Curitiba não engrenou na competição. São apenas dez pontos somados e a 13º colocação no início do trabalho de Odair Hellmann.