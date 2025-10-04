A partida contra o Flamengo, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, vale muito mais do que a recuperação do Bahia no Brasileirão. É também a 17ª vez que Rogério Ceni vai ter a oportunidade de conquistar pelo menos um ponto contra o Rubro-Negro carioca e afastar o incômodo jejum de 16 derrotas em 16 jogos diante do ex-clube, como treinador.

Ceni enfrentou o Flamengo em todos os clubes que comandou durante a carreira - com exceção, é claro, do próprio do Flamengo. Seja por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro ou Bahia, o treinador guarda a espantosa marca de nunca ter vencido ou ao menos pontuado contra o time carioca, mesmo com tantas oportunidades.

Jogos de Rogério Ceni contra o Flamengo como treinador: ❌

Flamengo 2 x 0 São Paulo - 11ª rodada do Brasileirão 2017;

Flamengo 2 x 0 Fortaleza - 7ª rodada Brasileirão 2019;

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo - 20ª rodada do Brasileirão 2019;

Fortaleza 1 x 2 Flamengo - 26ª rodada do Brasileirão 2019;

Flamengo 2 x 1 Fortaleza - 8ª rodada do Brasileirão 2020;

São Paulo 0 x 4 Flamengo - 32ª rodada do Brasileirão 2021;

Flamengo 3 x 1 São Paulo - 2ª rodada do Brasileirão 2022;

São Paulo 0 x 2 Flamengo - 21ª rodada do Brasileirão 2022;

São Paulo 1 x 3 Flamengo - Semifinais da Copa do Brasil 2022;

Flamengo 1 x 0 São Paulo - Semifinais da Copa do Brasil 2022;

Flamengo 1 x 0 Bahia - 25ª rodada do Brasileirão 2023;

Flamengo 2 x 1 Bahia - 10ª rodada do Brasileirão 2024;

Bahia 0 x 1 Flamengo - Quartas de final da Copa do Brasil 2024;

Flamengo 1 x 0 Bahia - Quartas de final da Copa do Brasil 2024;

Bahia 0 x 2 Flamengo - 29ª rodada do Brasileirão 2024;

Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada do Brasileirão 2025.

Rogério Ceni reclama muito na partida contra o Retrô, na Arena Pernambuco; treinador do Bahia tenta vencer do Flamengo pela primeira vez (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Ceni vai precisar superar desfalques do Bahia

No comando do Bahia desde 2023, Ceni jogou contra o Flamengo seis vezes, levou oito gols e fez apenas um. Neste domingo, o treinador vai ter a chance de melhorar esse retrospecto completamente negativo, mas a tarefa promete ser ainda mais difícil em relação aos últimos duelos, afinal o Tricolor pode ter até 13 desfalques para este jogo, o que prejudica muito a estratégia para enfrentar um time tão forte. Assim, é provável que o treinador escale um time misto.

Tudo isso sem falar da constante melhora do time sob o comando de Filipe Luís no Brasileirão, não à toa eles lideram a competição de forma isolada, com 55 pontos.

Um empate já é o suficiente para quebrar parte desse tabu incômodo, mas o melhor dos mundos para Rogério Ceni é conquistar o três pontos inéditos para tentar devolver o Bahia ao G-4 do Brasileirão.