A bola rola às 16h (de Brasília) deste domingo (1º) para a Supercopa Rei, decisão do primeiro título da temporada entre Flamengo e Corinthians. Lucas Bayer e Ulisses Lopresti, repórteres do Lance!, já se encontram no Mané Garrincha, em Brasília, para trazer todos os detalhes da partida entre os atuais campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil. Veja a seguir!

Ao vivo de Brasília: pré-jogo de Flamengo x Corinthians

15h50 - João Gomes faz show de abertura no Mané Garrincha antes de a bola rolar.

João Gomes faz show antes de Flamengo x Corinthians (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

15h45 - Ex-jogador e hoje comentarista, Felipe Melo é agredido por torcedores do Corinthians no Mané Garrincha.

15h37 - Dorival Júnior conta ao "ge" que Corinthians enfrenta crise de virose nos últimos dias.

"Temos um adversário dos mais qualificados pela frente, todos nós temos consciência disto. Para nós foi um pouco diferente, finalizamos o ano 15 dias depois, nos reapresentamos tendo três clássicos na sequência pelo Campeonato Paulista. Estamos compondo nosso grupo, tivemos a saída de 7, 8 jogadores, tudo isso tem um peso. É um jogo único, importantíssimo. Tivemos um contratempo nesses últimos dois dias, 26 membros entre atleta e comissão com uma virose muito forte. Ontem ainda tínhamos três a quatro jogadores fora do treinamento, 11 com esse problema. Estamos convivendo com esse contratempo, mas temos que passar por cima disso."

15h36 - Lucas Paquetá aquece. Reforço pode estrear pelo Flamengo.

15h35 - torcida do Flamengo também presente em grande número.

15h30 - torcida do Corinthians em peso no Mané Garrincha.

15h07 - escalações de Flamengo e Corinthians são divulgadas.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal e Pedro.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

15h - começam os preparativos para o show do cantor João Gomes.

14h40 - torcida rubro-negra já estendeu bandeira de São Judas Tadeu.

14h26 - elenco do Corinthians é celebrado pela Fiel na chegada para o aquecimento.

14h25 - torcedores do Flamengo presentes já fazem a festa.

14h10 - vai se criando o clima de decisão em Brasília!

13h45 - Torcedores do Flamengo começam a chegar ao Mané Garrincha.

13h10 - A taça da Supercopa Rei já está no gramado do Mané Garrincha!

Taça da Supercopa Rei diretamente do gramado do Estádio Mané Garrincha (Foto: Lucas Bayer / Lance)

Mais detalhes sobre a Supercopa Rei de 2026

Com a conquista da taça do Brasileirão em 2025, o Flamengo, que no mesmo ano também venceu a Libertadores, assegurou a vaga para a Supercopa de 2026. Já o Corinthians se classificou pelo título da Copa do Brasil, ao superar o Vasco na decisão.

A expectativa é que o Estádio Mané Garrincha receba cerca de 70 mil torcedores. Para abrilhantar o evento, o cantor João Gomes fará uma apresentação no show de abertura, antes de a bola rolar.

A Supercopa Rei foi criada em 1990 e contou com duas edições disputadas antes de um hiato de quase três décadas. O Corinthians tem um título, conquistado na segunda edição da Supercopa, em 1991, quando bateu o próprio Flamengo por 1 a 0 no Morumbi. Naquela decisão, o Timão era o campeão brasileiro, enquanto o Rubro-Negro detinha o título da Copa do Brasil. O Fla soma, no total, três títulos da Supercopa, todos após a repaginação do campeonato.