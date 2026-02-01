Conteúdo Especial

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1) pela Supercopa Rei, primeiro título em disputa na temporada brasileira que reúne os atuais campeões do Brasileirão e Copa Do Brasil, respectivamente. Dias antes da final, trinta jornalistas do Lance! se reuniram para discutir as nuances do confronto e tentar prever quem será campeão.

Mais de 50% dos votantes acredita que o Flamengo sairá vencedor do duelo no tempo regulamentar, e levantará a taça diante do Corinthians. Contudo, foi consenso entre eles que o jogo não seria fácil. Na visão dos analistas, apesar de ser favorito, a equipe de Filipe Luís não terá um duelo fácil pela frente e terá que garantir o resultado nos detalhes.

Flamengo e Corinthians levantam os respectivos troféus conquistados em 2025 (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo e Léo Barrilari/Gazeta Press)

A segunda opção mais votada pelos jornalistas foi justamente a final só ter um campeão decidido nos pênaltis. O equilíbrio da partida pode se refletir também em um equilíbrio no placar.

O restante dos votos foi para a vitória do Corinthians. Em período de reconstrução, o Timão é visto como favorito para alguns dos jornalistas que participaram da análise. A última temporada acabou mais tarde para a equipe, que jogou a decisão da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro.

A partida que define o campeão da Supercopa Rei será disputada no domingo (1), no estádio Mané Garrincha, às 16h, em Brasília.

Flamengo x Corinthians pela Supercopa Rei terá show de João Gomes

O cantor pernambucano João Gomes, que conquistou seu espaço como um dos nomes populares da música brasileira, abrirá as festividades do confronto que opõe o Flamengo, campeão brasileiro, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Esta será a quarta vez que o estádio da capital federal recebe a competição.