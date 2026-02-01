Flamengo e Corinthians provocam rivais antes de final da Supercopa do Brasil

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. Horas antes do confronto, as contas oficiais dos clubes finalistas no Instagram realizaram uma publicação provocando Vasco e Palmeiras.

Para chegarem a decisão, Flamengo e Corinthians precisaram vencer títulos sobre os dois rivais. De um lado, o Rubro-Negro conquistou o Brasileirão de 2025, tendo o Palmeiras como vice-campeão. Já o Timão, venceu o Vasco na final da Copa do Brasil de 2025.

Determinado cenário fez os clubes publicarem juntos uma mensagem ironizando os rivais. Em uma imagem compartilhada, aparece uma moeda com as palavras "pai" e "padrasto". Na legenda da foto os clubes explicaram a provocação.

— Revelada a moeda oficial que será usada no pré-jogo para definir a posse inicial e o lado do campo — diz o texto da publicação.

Flamengo x Corinthians

O confronto entre as equipes carioca e paulista marca a nona edição da Supercopa do Brasil. A decisão acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. As expectativas são de um jogo disputado em busca da taça.

O Flamengo busca o quarto título da competição, enquanto o Corinthians o segundo. Vale destacar que os clubes já decidiram o torneio em 1991, quando o Timão conquistou a taça.

