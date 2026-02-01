De mentor a rival: Dorival Júnior e Filipe Luís se reencontram na Supercopa Rei

BRASÍLIA- As trajetórias de Dorival Júnior e Filipe Luís voltam a se cruzar neste domingo (1º), na decisão da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília. Após trabalharem juntos no início dos anos 2000, os dois conquistaram títulos no passado e agora se reencontram em lados opostos na disputa pelo primeiro troféu nacional de 2026.

continua após a publicidade

O primeiro encontro entre Dorival Júnior e Filipe Luís aconteceu em 2003, no Figueirense. À época, o treinador dava os primeiros passos na carreira, enquanto o jogador, então com 17 anos, iniciava sua trajetória no futebol profissional. A parceria foi bem-sucedida e, na temporada seguinte, Filipe já havia se firmado como titular absoluto da equipe.

Os dois traçaram caminhos diferentes. O ex-lateral acertou com o Ajax, onde não teve espaço, antes de se firmar no futebol espanhol, com passagens pelo Deportivo La Coruña e, principalmente, pelo Atlético de Madrid, onde ganhou projeção internacional. Do outro lado, Dorival Júnior amadureceu como treinador e se consolidou no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

+ Aposte na decisão da Supercopa Rei!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Primeiro encontro da dupla foi no Figueirense (Foto: Djalma Vassao/Gazeta Press)

Reencontro

Em 2022, voltaram a se encontrar, em um contexto bem diferente. Dorival Júnior deixou o Ceará para comandar o Flamengo, que oscilava em meio a um período vitorioso. Um dos pilares da equipe era Filipe Luís, agora como um experiente lateral-esquerdo.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A parceria voltou a dar resultado. Sob o comando de Dorival, o Flamengo engrenou na temporada e conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Mesmo assim, o treinador foi demitido ao fim do ano. Nas redes sociais, Filipe Luís relembrou a trajetória ao lado do técnico e fez um agradecimento público.

- Professor Dorival. Muito obrigado. Em 2003, no Figueirense, você apostou em mim com somente 17 anos. Você teve paciência e, com isso, consegui ter a carreira que tive. Depois, o futebol nos brindou com a oportunidade de trabalharmos juntos novamente, em outra realidade, e vivemos um dos melhores momentos das nossas carreiras. Você foi fundamental nas conquistas, e o grupo reconhecerá isso eternamente. Seu nome está marcado na história. Para sempre. Obrigado Dorival - escreveu o jogador.

Dorival Júnior e Filipe Luís conquistaram títulos pelo clube carioca (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Consolidados

Os dois voltarão a ter um encontro especial, agora em uma final nacional. Após deixar o Flamengo, Dorival Júnior assumiu o São Paulo, onde conquistou a Copa do Brasil, e depois chegou à Seleção Brasileira. No comando da equipe nacional, porém, não conseguiu repetir o sucesso e deixou o cargo ainda durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

O reencontro com títulos veio no Corinthians, clube que passou a comandar em abril de 2024. Mantendo a reputação de técnico copeiro, Dorival conduziu a equipe à conquista da Copa do Brasil e encerrou um jejum alvinegro de sete anos sem títulos nacionais.

Já Filipe Luís, apesar do pouco tempo como treinador no profissional, já se tornou um dos técnicos mais badalados do Brasil. Em 2024, com pouco tempo de trabalho, conduziu o Flamengo ao título da Copa do Brasil, batendo o Atlético-MG na decisão. Esse, aliás, era apenas o início de uma trajetória vitoriosa.

No ano passado, Filipe, ídolo como jogador, entrou na mortalidade rubro-negra como treinador. Sob o seu comando, o Flamengo conquistou as taças: Supercopa Rei, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão, Derby das Américas e Copa Challenger. Uma temporada fantástica.