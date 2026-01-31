Pedro x Yuri Alberto: como chegam os camisas 9 de Flamengo e Corinthians para a Supercopa
Atacantes são esperanças de gols para Flamengo e Corinthians em decisão
BRASÍLIA - Flamengo e Corinthians se enfrentam na tarde deste domingo (1), às 16h (de Brasília), pela decisão da Supercopa Rei. Campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2025, respectivamente, os times contam com dois especialistas no ataque: Pedro e Yuri Alberto. Como os atacantes chegam para a final? O Lance! analisa para você.
Homem gol do Flamengo, Pedro é peça fundamental na equipe carioca desde sua chegada ao clube. Sim, é verdade que no segundo semestre de 2025 o jogador ficou fora de combate por problemas físicos. Entretanto, a inegável o faro de gol do atacante reverência, que ainda sonha com vaga para a Copa do Mundo deste ano.
Com a camisa do Flamengo, Pedro já disputou 305 jogos, sendo 197 como titular, com 150 gols marcados. Em média, o camisa 9 precisa de quatro chutes no gol para balançar a rede.
Para o jogo deste domingo, ele pode ser fundamental no esquema tático de Filipe, uma vez que conta com muita versatilidade no jogo aéreo, além, claro, de grande qualidade com a bola nos pés, dentro e fora da área.
Yuri Alberto chega à decisão como uma das principais referências do Corinthians. No clube desde 2022, o atacante viveu altos e baixos, foi alvo de críticas em diferentes momentos, mas se consolidou na equipe e hoje forma dupla de destaque ao lado de Memphis Depay.
Em 2024, Yuri foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Alerrandro, então no Vitória, e teve papel decisivo nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Nas finais, marcou gols contra Palmeiras e Vasco, respectivamente.
O bom momento despertou o interesse do futebol europeu. A diretoria alvinegra recusou propostas de Lazio e Roma e adota postura firme para manter o atacante no elenco.
Nesta temporada, Yuri Alberto já marcou dois gols e é uma das esperanças do Corinthians para a decisão contra o Flamengo. Ao todo, soma 211 partidas, 78 gols e 20 assistências com a camisa alvinegra, sendo 180 jogos como titular.
Números de Pedro e Yuri Alberto
Pedro na carreira (Fluminense, Fiorentina, Flamengo e Brasil)
- 408 jogos (260 titular)
- 182 gols
- 40 assistências
- 105 minutos para participar de gol
- 2.1 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 49% de conversão em grandes chances
- 52 grandes chances criadas
- 4.8 finalizações para marcar
- 39% de eficiência nos duelos
- 0.8 faltas sofridas por jogo
Pedro pelo Flamengo
- 305 jogos (197 titular)
- 150 gols
- 36 assistências
- 98 minutos para participar de gol
- 2.2 finalizações por jogo (1.1 no gol)
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 49% de conversão em grandes chances
- 44 grandes chances criadas
- 4.4 finalizações para marcar
- 39% de eficiência nos duelos
- 0.8 faltas sofridas por jogo
Yuri Alberto na carreira (Santos, Internacional, Zenit, Corinthians e Brasil)
- 340 jogos (264 titular)
- 118 gols
- 29 assistências
- 164 minutos para participar de gol
- 2.4 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 43% de conversão em grandes chances
- 38 grandes chances criadas
- 7.0 finalizações para marcar
- 40% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas sofridas por jogo
Yuri Alberto pelo Corinthians
- 211 jogos (180 titular)
- 78 gols
- 20 assistências
- 164 minutos para participar de gol
- 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 46% de conversão em grandes chances
- 26 grandes chances criadas
- 6.9 finalizações para marcar
- 42% de eficiência nos duelos
- 1.4 faltas sofridas por jogo
