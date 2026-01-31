Pedro x Yuri Alberto: como chegam os camisas 9 de Flamengo e Corinthians para a Supercopa

BRASÍLIA - Flamengo e Corinthians se enfrentam na tarde deste domingo (1), às 16h (de Brasília), pela decisão da Supercopa Rei. Campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2025, respectivamente, os times contam com dois especialistas no ataque: Pedro e Yuri Alberto. Como os atacantes chegam para a final? O Lance! analisa para você.

Homem gol do Flamengo, Pedro é peça fundamental na equipe carioca desde sua chegada ao clube. Sim, é verdade que no segundo semestre de 2025 o jogador ficou fora de combate por problemas físicos. Entretanto, a inegável o faro de gol do atacante reverência, que ainda sonha com vaga para a Copa do Mundo deste ano.

Com a camisa do Flamengo, Pedro já disputou 305 jogos, sendo 197 como titular, com 150 gols marcados. Em média, o camisa 9 precisa de quatro chutes no gol para balançar a rede.

Pedro comemora gol do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para o jogo deste domingo, ele pode ser fundamental no esquema tático de Filipe, uma vez que conta com muita versatilidade no jogo aéreo, além, claro, de grande qualidade com a bola nos pés, dentro e fora da área.

Yuri Alberto chega à decisão como uma das principais referências do Corinthians. No clube desde 2022, o atacante viveu altos e baixos, foi alvo de críticas em diferentes momentos, mas se consolidou na equipe e hoje forma dupla de destaque ao lado de Memphis Depay.

Em 2024, Yuri foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Alerrandro, então no Vitória, e teve papel decisivo nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Nas finais, marcou gols contra Palmeiras e Vasco, respectivamente.

O bom momento despertou o interesse do futebol europeu. A diretoria alvinegra recusou propostas de Lazio e Roma e adota postura firme para manter o atacante no elenco.

Nesta temporada, Yuri Alberto já marcou dois gols e é uma das esperanças do Corinthians para a decisão contra o Flamengo. Ao todo, soma 211 partidas, 78 gols e 20 assistências com a camisa alvinegra, sendo 180 jogos como titular.

Yuri Alberto é esperança de gols no Timão (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

Números de Pedro e Yuri Alberto

Pedro na carreira (Fluminense, Fiorentina, Flamengo e Brasil)

408 jogos (260 titular) 182 gols 40 assistências 105 minutos para participar de gol 2.1 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.8 passes decisivos por jogo 49% de conversão em grandes chances 52 grandes chances criadas 4.8 finalizações para marcar 39% de eficiência nos duelos 0.8 faltas sofridas por jogo

Pedro pelo Flamengo

305 jogos (197 titular) 150 gols 36 assistências 98 minutos para participar de gol 2.2 finalizações por jogo (1.1 no gol) 0.8 passes decisivos por jogo 49% de conversão em grandes chances 44 grandes chances criadas 4.4 finalizações para marcar 39% de eficiência nos duelos 0.8 faltas sofridas por jogo

Yuri Alberto na carreira (Santos, Internacional, Zenit, Corinthians e Brasil)

340 jogos (264 titular) 118 gols 29 assistências 164 minutos para participar de gol 2.4 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.7 passes decisivos por jogo 43% de conversão em grandes chances 38 grandes chances criadas 7.0 finalizações para marcar 40% de eficiência nos duelos 1.3 faltas sofridas por jogo

Yuri Alberto pelo Corinthians