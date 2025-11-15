Sport manda recado a torcedores após rebaixamento e derrota para o Flamengo
Sport foi goleado pelo Flamengo por 5 a 1
O Sport está rebaixado oficialmente para a Série B do Campeonato Brasileiro e deixou uma mensagem para os torcedores nas redes sociais. O Flamengo virou para cima do Sport na Arena Pernambuco, goleou pelo placar de 5 a 1 em duelo atrasado pela competição.
Com o resultado, o Leão, lanterna da competição, teve decretado o rebaixamento para a Série B de 2026 com cinco rodadas de antecedência.
Nas redes sociais, o Sport emitiu um pedido de desculpas para a torcida. No recado, o clube também disse que "admite que errou".
Veja a mensagem do Sport para os torcedores
Antes do indispensável e sincero pedido de desculpas, é fundamental reconhecer que o nosso torcedor, apesar da imensa decepção, não deixou de apoiar em nenhum momento.
Mesmo sabendo o que forja ser Sport Club do Recife, é necessário exaltar em toda oportunidade. E agradecer. Apesar de todos os erros cometidos e da falta de bons resultados, a torcida esteve sempre espetacular.
Após um ano que em nada reflete a história de glórias e grandeza que carregamos, temos consciência da decepção da nossa torcida, que sem dúvidas é o bem maior do Sport Club do Recife.
Erramos. E pedimos desculpas.
Mesmo que esse pedido em nada altere tudo o que ocorreu nesta temporada, acreditem: a raiva e a frustração que é de todos, é nossa também.
O Sport estará, certamente, mais forte em 2026 para voltar a honrar cada um dos que carregam esse escudo no peito.
