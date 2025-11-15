O São Paulo está perto de renovar com Rui Costa, diretor executivo de futebol. O dirigente estava na mira do Grêmio, time no qual viveu experiência no passado. No Morumbis, chegou em 2021, logo quando o presidente Julio Casares assumiu o seu primeiro mandato.

A ideia do Tricolor seria manter Rui Costa pensando nas próximas gestões. O diretor tem contrato até 2026, porém seu nome começou a ser pauta no Grêmio após a eleição de Odorico Roman, presidente eleito para comandar o triênio 2026-2028. Porém, ao que tudo indica, Rui Costa deve permanecer no São Paulo, enquanto o Grêmio começaria a estudar outros executivos, como Paulo Pelaipe, do Cruzeiro. A informação foi antecipada pela "ESPN".

O primeiro contrato de Rui Costa com o São Paulo terminava em 2023. Logo no começo de 2024, foi renovado até o prazo deste novo vínculo, em 2026.

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Função de Rui Costa no São Paulo

A função de Rui Costa no São Paulo passa por algumas obrigações. Entre elas, ajudar em questões que envolvem elenco, contratações, ligações entre diretoria e futebol, além de administrar funções do dia a dia.

Por exemplo, nos últimos meses, Rui Costa foi o representante do Tricolor nas reuniões envolvendo polêmicas de arbitragem na CBF após o clássico contra o Palmeiras, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro neste ano.