Flamengo celebra 130 anos com ações especiais na Gávea

O Flamengo completa 130 anos neste sábado, dia 15 de novembro. Em celebração, o clube preparou uma série de atividades na Gávea, sede social do clubes, que começou com uma alvorada logo no início da manhã.

A alvorada aconteceu às 7h (de Brasília), acompanhada de um café da manhã no remo. Luiz Eduardo Baptista, presidente, e Flávio Willeman, vice-presidente, representaram a diretoria rubro-negra. Uma presença especial foi a de George Helal, ex-mandatário e responsável pela aquisição do terreno do Ninho do Urubu (centro de treinamento).

Principal atração no aniversário do Flamengo: inauguração dos muros da Gávea

A grande atração deste sábado foi a inauguração dos muros da Gávea que, agora, contam com artes em alusão a história do clube carioca. São elas:

• "Mística", de Mateu Velasco: um urubu estilizado em xilogravura, unindo tradição, cultura popular e a energia rubro-negra.

• "Nação", de Gugie Cavalcanti: representação da torcida como força viva e mítica.

• "Ele vibra, ele é fibra", do coletivo Negro Muro: homenagem a Érica Lopes (Gazela Negra), Leônidas da Silva (Diamante Negro) e Ary Barroso, conectando Flamengo, dança e cultura popular.

• "O manto e a fé rubro-negra", de Dolores: celebração do Manto, da voz histórica de Apolinho e da devoção da torcida.

• "Galinho de Quintino, Buck e a Maior do Mundo", de Acme: Zico em posição central e o tributo a Guilherme "Buck", ícone do remo.

• "O alvorecer magnético", de Bruno Big: homenagem aos 130 anos, destacando as origens do clube no remo e seus barcos de nomes indígenas.

Novo muro do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outras atividades na Gávea neste sábado

13h- Roda de samba

18h30 - Transmissão de Sport x Flamengo no Museu

