O Sport deve trocar o fornecedor de material esportivo para o começo de 2026. O Leão da Ilha não vai renovar com a Umbro e tem conversas encaminhadas com a Kappa.

O time pernambucano está em fim de contrato com a empresa inglesa e decidiu que vai encerrar a parceria, que vinha desde 2019. A Umbro também já perdeu o Grêmio, que fechou com a New Balance para o próximo ano.

Já a Kappa sairá do Vasco, que acertou com a Nike a partir de 2026, mas conseguiu se acertar com o Sport para se reposicionar no mercado. As conversas, conduzidas pelo vice-presidente Raphael Campos e pelo vice de marketing Eduardo Arruda, se iniciaram há três meses e avançaram em setembro.

O Leão chegou a abrir tratativas com outros fornecedores esportivos, mas a marca italiana ganhou a disputa - o acordo deve ser de três anos. Além dos uniformes, a Kappa também sinalizou que quer pagar pelo naming rights do novo CT, que foi orçado em R$ 22 milhões e as obras devem durar um ano, com início em novembro deste ano.

A informação da troca de fornecedora foi dada inicialmente pelo ge. Sport e Kappa não comentam as negociações.

Sport é o lanterna do Brasileirão

O Sport vem de empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pela 23ª rodada do Brasileirão, no domingo (14), em Bragança Paulista. O Leão é o lanterna da Série A, com 11 pontos em 21 jogos.

O time pernambucano venceu apenas um jogo e tem aproveitamento de 17%. A distância para o Santos, primeiro time fora da ZR, é de 12 pontos.