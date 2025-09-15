O Sport divulgou o projeto para o novo Centro de Treinamento, que tem prazo para começar as obras neste ano e com um orçamento de R$ 22 milhões. O terreno é vizinho ao atual, no bairro de Paratibe, no Recife, e possui 13,9 hectares.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A futura casa do clube terá um hotel com 36 quartos de 20 m², academia com 306,1 m², dois campos oficiais, um campo para treinamento de força e goleiros, além de um Centro de Referência em Saúde e Performance.

O CT também contará com vestiários, lavanderia, área de convivência, salas de psicologia, um espaço de coworking para profissionais do clube, estacionamento para 100 veículos, refeitório com capacidade para 100 refeições simultâneas, sala de imprensa, sala de convenções e escritórios para o staff do futebol.

- O Sport sempre foi um clube reconhecidamente revelador. Esse projeto também visa dar uma maior sustentabilidade para o futuro da instituição. Com o atual CT ficando para uso exclusivo da base do futebol feminino, vamos ofertar um trabalho mais completo, mais personalizado, algo que com certeza renderá bons frutos para as próximas gerações - afirmou o presidente Yuri Romão.

A obra para o CT do futebol profissional tem previsão de durar um ano: de novembro de 2025 a novembro de 2026. A primeira etapa, orçada em R$ 16 milhões, levantará a área administrativa e esportiva e os dois campos de futebol. A segunda, de R$ 6 milhões, terá os hotéis e demais setores.

Com a conclusão do espaço, o atual CT Presidente José de Andrade Médicis será destinado às categorias de base e ao futebol feminino. O local tem 12,1 hectares e cinco campos oficiais.

Em coletiva de imprensa, a diretoria rubro-negra afirmou que o futuro CT será o sexto maior do Brasil em expansão. Com a soma do novo terreno ao atual, o CT do Leão passará a ter 26 hectares no total.

- O futebol, a cada ano que passa, exige um ambiente mais profissional. Esse projeto chega para colocar o Sport em um patamar ainda maior, apresentando o clube como uma referência em termos de estrutura e condições de trabalho para seus atletas e comissões técnicas - completou vice-presidente Raphael Campos.

Sport é o lanterna do Brasileirão

O Sport vem de empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pela 23ª rodada do Brasileirão, no domingo (14), em Bragança Paulista. O Leão é o lanterna da Série A, com 11 pontos em 21 jogos.

O time pernambucano venceu apenas um jogo e tem aproveitamento de 17%. A distância para o Santos, primeiro time fora da ZR, é de 12 pontos.