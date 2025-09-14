O Sport divulgou nota oficial neste domingo (14) em que contesta a atuação do árbitro Anderson Daronco no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, válido pela 23ª rodada do Brasileirão. O clube afirma que a condução da arbitragem interferiu diretamente no resultado do jogo e anunciou que pedirá explicações à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o comunicado, no primeiro tempo houve um pênalti em Derik Lacerda que não foi marcado, apesar das imagens mostrarem o toque no jogador. Já na segunda etapa, Daronco assinalou pênalti a favor do Bragantino sem consultar o VAR.

O Sport declarou estar indignado com a arbitragem e cobrou da CBF "mais rigor, responsabilidade e transparência" para evitar novos episódios semelhantes que, segundo o clube, comprometem a lisura das competições.

Arbitragem entra em campo para duelo entre Red Bull Bragantino e Sport, pelo Brasileirão (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Confira na íntegra a nota do Sport sobre a arbitragem

"O Sport Club do Recife lamenta profundamente a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida deste domingo contra o Red Bull Bragantino. A condução da arbitragem foi tendenciosa e interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo.

No primeiro tempo, um pênalti claro em Derik Lacerda não foi marcado, mesmo com as imagens evidenciando o toque. Já no segundo tempo, Daronco assinalou um pênalti a favor do adversário, sem sequer consultar o VAR. As imagens da transmissão, no entanto, não mostram nenhum toque do jogador rubro-negro no adversário.

continua após a publicidade

O Sport mais uma vez manifesta sua indignação com a atuação da arbitragem e novamente procurará a Confederação Brasileira de Futebol a fim de pedir explicações sobre as decisões tomadas neste domingo. O Sport exige mais rigor, responsabilidade e transparência da arbitragem brasileira para que episódios como esse não voltem a comprometer a lisura das competições."