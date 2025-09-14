menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

RB Bragantino e Sport empatam pelo Brasileirão

Eduardo Sasha, de pênalti, marcou o gol do Massa Bruta, enquanto Derik empatou nos acréscimos

imagem cameraFoto: Anderson Romao/AGIF
IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
12:57
  • Matéria
  • Mais Notícias

RB Bragantino e Sport se enfrentaram na manhã deste domingo (14), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Bragança Paulista, e empataram por 1 a 1. No segundo tempo, Eduardo Sasha marcou de pênalti para o Massa Bruta, que tem agora 31 pontos, enquanto os visitantes, que empataram nos acréscimos com Derik, estão na última posição, com apenas 11 e em uma situação muito complicada.

Como já era de se esperar, o Bragantino foi mais forte na busca de encurralar o Sport e esteve mais perto do gol nos primeiros 45 minutos do confronto desta manhã. Por outro lado, o goleiro Gabriel salvava o time visitante nas tentativas do Massa Bruta, que também carimbaram a trave em duas oportunidades. Na melhor chance do Sport, Derik Lacerda teve duas boas chances no mesmo lance, mas acabou bloqueado pela defesa adversária.

Na etapa complementar, Eduardo Sasha mostrou que precisava fazer a superioridade dos paulistas se transformar em bola na rede. E fez. Aos 10 minutos, em cobrança de pênalti, o jogador acertou o canto esquerdo de Gabriel, que não alcançou. Nos acréscimos, Derik empatou para o Leão e deu números finais ao duelo.

Próximos jogos de RB Bragantino e Sport

Na próxima rodada do Brasileirão, o Bragantino vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, no domingo (21), às 20h30 (de Brasília). Já o Sport recebe o Corinthians no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 17h30.

Foto: Anderson Romao/AGIF
