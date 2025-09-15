Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (15/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (15), a agenda dos jogos de hoje está recheada de partidas pelas ligas nacionais e internacionais. Os destaques do dia são Brasileirão Série A, Série B, Campeonato Espanhol e a transmissão ao vivo e com imagens pelo Lance! da Copa Mundo Sub-19 de Futsal. ▶️Acesse o Lance! e acompanhe tudo em tempo real!
Veja os jogos de hoje (15/09) e onde assistir ao vivo
Copa do Mundo Sub-19 de Futsal
09h00 – Black Pearl x Boca Jr
11h00 – São Joseense x Magnus (narração LANCE!)
16h00 – NY Ecuador x Vasco (narração LANCE!)
18h00 – Las Nubes x Jaraguá
20h00 – Blumenau x Alcadia
22h00 – Palma x Atlas
▶️Acompanhe AO VIVO e com IMAGENS no Lance!
Brasileirão Série A
20h00 – Bahia x Cruzeiro – Sportv, Premiere
Brasileirão Série B
19h00 – Ferroviária x Novorizontino – ESPN, Disney+
21h30 – CRB x Amazonas – SportyNet, Disney+
Campeonato Espanhol
16h00 – Espanyol x Mallorca – Disney+
Campeonato Letão
11h30 – Daugava x Grobina – Canal GOAT, OneFootball
Champions League Asiática
13h00 – Al Wahda x Al Ittihad – ESPN 4, Disney+
15h15 – Al Ahli x Nasaf – ESPN, Disney+
Campeonato Italiano
13h30 – Hellas Verona x Cremonese – ESPN 3, Disney+
15h45 – Como x Genoa – Disney+
Campeonato Turco
14h00 – Rizespor x Genclerbirligi – Disney+
Campeonato Islandês
15h00 – Breidablik x IB Vestmannaeyja – Canal GOAT, OneFootball
Campeonato Espanhol (2ª Divisão)
15h30 – Real Zaragoza x Albacete – Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
20h00 – Atlético San Luis (F) x León (F) – Disney+
Liga Nacional de Futsal
20h30 – Corinthians x Cruzeiro – Canal GOAT, LNF TV
Estreia da Copa do Mundo de Futsal nesta segunda
A Copa Mundo do Futsal Sub-19 reunirá 16 equipes de sete países diferentes no Complexo Esportivo do SESI Blumenau. O torneio acontecerá entre 15 e 21 de setembro de 2025 na cidade catarinense, com a participação de clubes tradicionais como Corinthians, Boca Juniors, Vasco e o Palma Futsal, atual tricampeão da Champions League de Futsal. Em seu canal no YouTube, o Lance! será responsável pela transmissão de todos os jogos.
A competição contará com representantes do Brasil, Argentina, Colômbia, Espanha, Tailândia, Estados Unidos e Guatemala. Os participantes disputarão a fase de grupos entre 15 e 18 de setembro, seguida das etapas eliminatórias que definirão o campeãono dia 21 do mesmo mês.
Argentina e Colômbia, nações bem posicionadas no ranking FIFA da modalidade, chegam com forte representação. Da Ásia, o Black Pearl United representa a Tailândia, país que vem demonstrando evolução no cenário mundial do futsal. O Boca Juniors conquistou sua vaga através da seletiva argentina, enquanto o Salaz garantiu participação vencendo a classificatória colombiana.
O Atlas se apresenta como principal força colombiana, enquanto o NY Ecuador representa os Estados Unidos, país onde já participou de diversas edições de torneios organizados pelo Mundo do Futsal. Entre as novidades desta edição estão o São Joseense, equipe paranaense que disputa o Campeonato Brasileiro, e o Finca de Las Nubes, da Guatemala.
