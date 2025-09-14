Renato manda recado a jogadores do Fluminense: ‘Diretoria, torcida, imprensa’
Tricolor perdeu para o Corinthians por 1 a 0
Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense já pensa em outro mata-mata: a partida de ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Lanús, na terça-feira (16), na Argentina. Renato Gaúcho reforçou a ideia de que o momento exige equilíbrio entre as competições, mas deixou claro que o confronto internacional terá atenção máxima. O treinador também mandou um recado aos jogadores que receberam oportunidade contra o Corinthians.
O treinador destacou que o calendário apertado obriga o clube a rodar o elenco, e a decisão de poupar jogadores contra o Corinthians foi estratégica. Segundo ele, a maratona de jogos tem imposto grande desgaste físico, especialmente após o estilo de marcação (individual) adotada contra o Bahia na Copa do Brasil. Por isso, a comissão técnica considerou arriscado repetir a base titular no Brasileirão.
Renato também ressaltou que, ao contrário do que muitos podem pensar, não existe uma priorização oficial de torneios. Para ele, a ideia é avançar em todas as frentes, mesmo que isso signifique mudanças constantes na escalação. Ainda assim, admitiu que, por ser uma competição de mata-mata e com a decisão no Maracanã, o duelo contra o Lanús ganha contornos especiais.
Além do aspecto físico, o treinador comentou sobre a importância das oportunidades dadas aos jogadores. Ele reforçou que cada minuto em campo conta como vitrine para quem busca espaço, lembrando que diretoria, comissão, imprensa e torcida acompanham cada desempenho. O recado foi claro: quem entrar precisa mostrar serviço, já que as mudanças são inevitáveis e fazem parte da estratégia de manter o grupo inteiro competitivo.
– Como falo sempre, eu tenho um grupo, procuro dar oportunidade para todo mundo. A oportunidade está aí. Não sou só eu que estou vendo, a diretoria está vendo, a torcida, a imprensa, todo mundo. Tenho 30 e poucos jogadores, 11 entram, 12 vão para o banco. Não posso levar 17 para o banco e começar com 15. Procuro ir pela minha cabeça sempre. Nem todo mundo pode ir. Por isso, eu falo: "10 minutos, 5 minutos, 45 minutos, 90 minutos. Aproveitem as oportunidades. Não sou só eu que estou vendo.
A lista de jogadores preservados para o Brasileirão também deu pistas sobre o que será a base titular na Argentina. Entre eles, nomes importantes como Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli e Hércules. O caso de Nonato chama atenção: mesmo com a boa fase de Lucho Acosta, a decisão de poupá-lo indica que ele deve seguir no time titular, mantendo a trinca de volantes que Renato considera essencial para o equilíbrio da equipe. No ataque, Everaldo também foi preservado, sinal de que deve começar jogando na terça-feira, ao lado de Canobbio e Serna.
A expectativa é de força máxima contra o Lanús, com os principais nomes descansados para a decisão fora de casa. A provável escalação tem Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.
Lanús x Fluminense
O Fluminense encara o Lanús nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, pela ida das quartas de final da Sul-Americana.
