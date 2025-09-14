Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (14/09/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (14), a agenda dos jogos de hoje está recheada de partidas pelas ligas nacionais e internacionais. Os destaques do dia são o Brasileirão Série A, Premier League, LaLiga, Ligue1 e a grande final do Brasileirão Feminino.
Veja os jogos de hoje (14/09) e onde assistir ao vivo
Brasileirão Feminino
10h30 – Corinthians (F) x Cruzeiro (F) – Globo, TV Brasil, Sportv
Brasileirão Série A
11h00 – RB Bragantino x Sport – Premiere
16h00 – Atlético-MG x Santos – Premiere
16h00 – Juventude x Flamengo – Prime Video
17h30 – São Paulo x Botafogo – Globo, ge tv, Premiere
20h30 – Vasco x Ceará – Sportv, Premiere
Campeonato Inglês
10h00 – Burnley x Liverpool – ESPN, Disney+
12h30 – Manchester City x Manchester United – ESPN, Disney+
Campeonato Espanhol
09h00 – Celta de Vigo x Girona – Disney+
11h15 – Levante x Real Betis – Disney+
13h30 – Osasuna x Rayo Vallecano – Disney+
16h00 – Barcelona x Valencia – ESPN, Disney+
Campeonato Francês
10h00 – Lille x Toulouse – CazéTV
12h15 – PSG x Lens – CazéTV
Campeonato Italiano
07h30 – Roma x Torino – Disney+
10h00 – Atalanta x Lecce – Disney+
13h00 – Sassuolo x Lazio – ESPN 4, Disney+
15h45 – Milan x Bologna – CazéTV, Disney+
Brasileirão Série B
16h00 – Operário-PR x Cuiabá – Disney+
18h30 – Athletic x Botafogo-SP – Disney+
Brasileirão Série C
16h30 – Londrina x Floresta – DAZN, SportyNet+
19h00 – Ponte Preta x Brusque – DAZN, SportyNet+
Brasileirão Série D
16h00 – Maranhão x Santa Cruz – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Inglês (2ª Divisão)
08h00 – Southampton x Portsmouth – ESPN, Disney+
Campeonato Inglês Feminino
08h00 – Leicester (F) x Liverpool (F) – Canal GOAT
Campeonato Alemão
10h30 – St. Pauli x Augsburg – Canal GOAT, OneFootball
12h30 – Borussia M’gladbach x Werder Bremen – RedeTV!, OneFootball
Campeonato Alemão (2ª Divisão)
08h30 – Elversberg x Dynamo Dresden – OneFootball
08h30 – Greuther Furth x Kaiserslautern – OneFootball
08h30 – Preussen Munster x Fortuna Düsseldorf – OneFootball
Campeonato Alemão (3ª Divisão)
08h30 – Osnabrück x Hansa Rostock – Canal GOAT, OneFootball
Campeonato Holandês
09h30 – Heracles x AZ Alkmaar – Disney+
Campeonato Finlandês
10h00 – KUPS x Ilves Tampere – Canal GOAT, OneFootball
Campeonato Escocês
11h00 – Kilmarnock x Celtic – Canal GOAT
Campeonato Grego
12h00 – Kifisia x Panathinaikos – SportyNet (TV + YouTube)
15h30 – OFI x PAOK – SportyNet (TV + YouTube)
Campeonato Saudita
12h50 – Damac x NEOM – Canal GOAT
15h00 – Al Nassr x Al Kholood – Sportv, Canal GOAT
Campeonato Uruguaio
10h30 – River Plate-URU x Progreso – Disney+
13h00 – Juventud x Montevideo City Torque – Disney+
15h30 – Danubio x Cerro – Disney+
18h00 – Plaza Colonia x Nacional-URU – Disney+
20h30 – Miramar Misiones x Montevideo Wanderers – Disney+
Campeonato Norueguês
14h15 – Haugesund x Rosenborg – Canal GOAT, OneFootball
Copa Rio (Final)
15h00 – América-RJ x Portuguesa-RJ – Cariocão TV (YouTube)
Campeonato Islandês
16h15 – Valur x Stjarnan – Canal GOAT, OneFootball
Campeonato Português
16h30 – Braga x Gil Vicente – Disney+
Campeonato Argentino
17h30 – Rosario Central x Boca Juniors – ESPN 4, Disney+
