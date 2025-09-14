Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (14/09/2025)

Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (14), a agenda dos jogos de hoje está recheada de partidas pelas ligas nacionais e internacionais. Os destaques do dia são o Brasileirão Série A, Premier League, LaLiga, Ligue1 e a grande final do Brasileirão Feminino.

Veja os jogos de hoje (14/09) e onde assistir ao vivo

Brasileirão Feminino

10h30 – Corinthians (F) x Cruzeiro (F) – Globo, TV Brasil, Sportv

Brasileirão Série A

11h00 – RB Bragantino x Sport – Premiere

16h00 – Atlético-MG x Santos – Premiere

16h00 – Juventude x Flamengo – Prime Video

17h30 – São Paulo x Botafogo – Globo, ge tv, Premiere

20h30 – Vasco x Ceará – Sportv, Premiere

Campeonato Inglês

10h00 – Burnley x Liverpool – ESPN, Disney+

12h30 – Manchester City x Manchester United – ESPN, Disney+

Campeonato Espanhol

09h00 – Celta de Vigo x Girona – Disney+

11h15 – Levante x Real Betis – Disney+

13h30 – Osasuna x Rayo Vallecano – Disney+

16h00 – Barcelona x Valencia – ESPN, Disney+

Campeonato Francês

10h00 – Lille x Toulouse – CazéTV

12h15 – PSG x Lens – CazéTV

Campeonato Italiano

07h30 – Roma x Torino – Disney+

10h00 – Atalanta x Lecce – Disney+

13h00 – Sassuolo x Lazio – ESPN 4, Disney+

15h45 – Milan x Bologna – CazéTV, Disney+

Brasileirão Série B

16h00 – Operário-PR x Cuiabá – Disney+

18h30 – Athletic x Botafogo-SP – Disney+

Brasileirão Série C

16h30 – Londrina x Floresta – DAZN, SportyNet+

19h00 – Ponte Preta x Brusque – DAZN, SportyNet+

Brasileirão Série D

16h00 – Maranhão x Santa Cruz – Metrópoles (YouTube)

Campeonato Inglês (2ª Divisão)

08h00 – Southampton x Portsmouth – ESPN, Disney+

Campeonato Inglês Feminino

08h00 – Leicester (F) x Liverpool (F) – Canal GOAT

Campeonato Alemão

10h30 – St. Pauli x Augsburg – Canal GOAT, OneFootball

12h30 – Borussia M’gladbach x Werder Bremen – RedeTV!, OneFootball

Campeonato Alemão (2ª Divisão)

08h30 – Elversberg x Dynamo Dresden – OneFootball

08h30 – Greuther Furth x Kaiserslautern – OneFootball

08h30 – Preussen Munster x Fortuna Düsseldorf – OneFootball

Campeonato Alemão (3ª Divisão)

08h30 – Osnabrück x Hansa Rostock – Canal GOAT, OneFootball

Campeonato Holandês

09h30 – Heracles x AZ Alkmaar – Disney+

Campeonato Finlandês

10h00 – KUPS x Ilves Tampere – Canal GOAT, OneFootball

Campeonato Escocês

11h00 – Kilmarnock x Celtic – Canal GOAT

Campeonato Grego

12h00 – Kifisia x Panathinaikos – SportyNet (TV + YouTube)

15h30 – OFI x PAOK – SportyNet (TV + YouTube)

Campeonato Saudita

12h50 – Damac x NEOM – Canal GOAT

15h00 – Al Nassr x Al Kholood – Sportv, Canal GOAT

Campeonato Uruguaio

10h30 – River Plate-URU x Progreso – Disney+

13h00 – Juventud x Montevideo City Torque – Disney+

15h30 – Danubio x Cerro – Disney+

18h00 – Plaza Colonia x Nacional-URU – Disney+

20h30 – Miramar Misiones x Montevideo Wanderers – Disney+

Campeonato Norueguês

14h15 – Haugesund x Rosenborg – Canal GOAT, OneFootball

Copa Rio (Final)

15h00 – América-RJ x Portuguesa-RJ – Cariocão TV (YouTube)

Campeonato Islandês

16h15 – Valur x Stjarnan – Canal GOAT, OneFootball

Campeonato Português

16h30 – Braga x Gil Vicente – Disney+

Campeonato Argentino

17h30 – Rosario Central x Boca Juniors – ESPN 4, Disney+

Destaque dos jogos de hoje? Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pelo título Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/Staff Images Women/CBF)

