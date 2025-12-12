Coutinho revela fator decisivo para a virada do Vasco sobre o Fluminense

O meia Philippe Coutinho valorizou o poder de reação do Vasco após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O camisa 10 destacou que o diálogo no vestiário foi determinante para a mudança de postura que levou o time a assumir o controle da partida na etapa final.

Segundo o meia, a serenidade e as correções feitas no intervalo foram cruciais para que o Vasco se encontrasse na partida.

- No segundo tempo a gente voltou com calma, a gente conversou no vestiário, acertamos o que a gente precisava, cada um falou o que achava, e tivemos a paciência de jogar o jogo sem pressa, porque a gente sabia que não ia acabar hoje, domingo tem jogo de novo. Então a gente precisava se manter no jogo, e foi o que a gente fez e conseguimos a virade nesse "primeiro tempo".

Coutinho também valorizou o resultado, mas reforçou que o confronto ainda está aberto.

- Saímos a primeira etapa na frente, isso é importantíssimo, mas a gente sabe, e foi falado muitas vezes depois do jogo, que foi só o primeiro tempo. A gente tem mais uma guerra e sabemos que o jogo vai ser muito difícil, a gente precisa estar ligado, focado e precisa descansar também nesses dois dias.

Ao lado de Coutinho, Vegetti comemora seu contra o Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Vivendo semanas de pressão e apenas uma vitória nos últimos oito jogos antes do clássico, o Vasco encontrou forças na união interna e na presença da torcida.

- Foi uma semana complicada, tivemos uma vez difícil. A gente sabe que a nossa força está aqui dentro, então a gente precisa se fechar. Foi um jogo importante, a torcida estava aí nos apoiando do início ao fim, mesmo quando a gente estava atrás do placar. Isso foi muito importante para a gente poder se manter no jogo e conseguir virar - afirmou o meia do Vasco.

Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar no domingo (14), às 20h30 (de Brasília), novamente no Maracanã. O Cruzmaltino joga por um empate para garantir vaga na grande final da Copa do Brasil.

