Sport anuncia ex-Botafogo como reforço mais caro da sua história

O Sport fechou a maior contratação da sua história nesta quinta-feira (30). O clube pernambucano acertou com Carlos Alberto, que pertencia ao Botafogo, mediante pagamento de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta. A informação é do "Ge".

O Leão da Ilha aposta na valorização do jogador, que tem apenas 22 anos. O Botafogo, por sua vez, conseguiu lucrar com a transferência. Em 2023, o Alvinegro comprou Carlos Alberto junto ao América-MG por 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões na época). Inicialmente, o atacante estava emprestado ao clube carioca, que exerceu a opção de compra firmada no contrato.

O reforço do Sport fez pré-temporada com o elenco do Botafogo e chegou a disputar dois jogos do Campeonato Carioca, mas já treinava com o elenco rubro-negro desde o começo da semana.

Quem é Carlos Alberto, reforço do Sport

Revelado no América-MG, Carlos Alberto atuou pelo time profissional do Coelho entre 2019 e 2022, com dois gols em 32 jogos. O jovem chegou ao Botafogo como uma aposta. No seu primeiro ano, recebeu algumas oportunidades, especialmente vindo do banco de reservas. No início de 2024, foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, onde ficou apenas seis meses. Depois, retornou ao Alvinegro, mas foi pouco aproveitado. Ao todo, somou 44 jogos e seis gols pelo Botafogo.