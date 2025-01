Athletico-PR anuncia retorno de campeão da Libertadores pelo Flamengo

O Athletico-PR anunciou nesta quinta-feira (30) o retorno do goleiro Santos, multicampeão pelo clube. O atleta foi emprestado ao Furacão pelo Fortaleza por duas temporadas e vestirá a camisa 23. O veterano de 34 anos foi aprovado nos exames médicos e selou a volta a Curitiba três anos depois da primeira e vitoriosa passagem.

- O sentimento é de gratidão por poder retornar e de muita felicidade por vestir novamente esta camisa. Para mim, é uma honra. A decisão foi muito fácil de ser tomada, por estar voltando para a minha casa - disse Santos ao site oficial do time paranaense.

O Athletico-PR passa por uma reformulação para disputar a Série B do Brasileirão em 2025. Anteriormente, o clube fechou contratações de outros nomes conhecidos, como o zagueiro Léo, ex-Vasco, o volante Raul e os atacantes Luiz Fernando e Alan Kardec. Santos disputará posição com o jovem goleiro Mycael, de apenas 20 anos.

Santos retorna ao Athletico-PR, onde foi vitorioso

Revelado no Athletico-PR, Santos permaneceu no Furacão entre 2010 e 2022. O goleiro foi titular em um dos momentos mais vitoriosos da história do clube. Por lá, conquistou duas Sul-Americanas (2018 e 2021), uma Copa do Brasil (2019) e três Campeonatos Paranaenses (2016, 2018 e 2020).

Santos na foto de anúncio divulgada pelo clube do Paraná (Foto: Divulgação / Athletico-PR)

Em 2022, chegou ao Flamengo e adicionou mais dois troféus à sua prateleira: da Libertadores e da Copa do Brasil daquele ano. Em 2023, porém, perdeu espaço no time carioca. No ano seguinte, trocou o Rubro-Negro pelo Fortaleza, onde recebeu poucas oportunidades devido à grande fase de João Ricardo.

Em 2021, Santos foi campeão dos Jogos Olímpicos com a Seleção Brasileira.