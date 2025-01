O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, ativou o "modo sincerão" e detonou os próprios jogadores após o empate da equipe com o Goianésia, pelo Campeonato Estadual, nesta quarta-feira (30). O mandatário do Dragão não poupou palavras, se disse "envergonhado" e falou que assistir ao jogo foi "desesperador".

- Peço desculpas a quem veio aqui. Eu me sinto envergonhado. Eu não tenho nem explicação. Esse time não é ruim desse tanto. É desesperador ver o Atlético-GO jogar nesse nível. Não entendo esses jogadores de hoje. Parece que perde um jogo e perde a confiança. Não dá conta de dar um passe de dois metros. É uma lentidão, uma passividade - iniciou.

- O que posso falar para o torcedor é que pior do que está não vai ficar. Não vou aceitar mais ver o Atlético-GO jogar nesse nível. Jogador que quer sair, vai sair. Eu não sou idiota. Às vezes o cara tá fazendo isso para sair. É um absurdo o que vi aqui hoje. Vi um segundo tempo horrível. Não é jogo de futebol profissional. Tudo errado - completou Batista.

De acordo com o presidente do Atlético-GO, nenhum jogador se safou na partida.

- Não teve um jogador que conseguiu fazer alguma coisa. Nada. E o que me preocupou foi a falta de concentração, de foco, de interesse e de respeito com a profissão deles e com o Atlético-GO - lamentou.

Resultados do Atlético-GO no Campeonato Goiano de 2025

Atlético-GO 0 x 0 Jataiense

Goiânia 0 x 2 Atlético-GO

CRAC 2 x 2 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 3 Vila Nova

Atlético-GO 0 x 0 Goianésia

Atlético-GO foi derrotado por 3 a 1 pelo Vila Nova (Foto: Isabela Azine/AGIF)

O Atlético-GO faz uma temporada de recuperação após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. A equipe finalizou a última edição da Série A na 19ª colocação, com 30 pontos. O próximo jogo do Dragão pelo Estadual será contra o Inhumas, neste sábado (1º), às 17h (de Brasília), no Zico Brandão.