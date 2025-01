Vitória fecha contratações de jogadores do Flamengo e Santos

O Vitória fechou as contratações dos atacantes Lucas Braga, do Santos, e Carlinhos, do Flamengo. O atleta do Peixe foi contratado em definitivo, enquanto o centroavante do clube carioca chega ao Rubro-Negro baiano por empréstimo.

Segundo informações do "Ge", o empréstimo de Carlinhos com o Vitória terá duração de um ano com valor fixado para compra em R$ 4,5 milhões. Em jogos contra o Flamengo, a equipe baiana terá que pagar R$ 1 milhão caso opte por escalar o atacante. Na última temporada, o jogador marcou cinco gols pelo clube carioca.

Lucas Braga fechou com o Vitória por três anos. O Leão irá pagar R$ 5 milhões por 70% dos direitos federativos do jogador junto ao Santos. Ao todo, o atleta de 28 anos disputou 202 jogos pelo Peixe e marcou 18 gols.

O atacante fez a pré-temporada com o Santos e estará à disposição de Thiago Carpini para a sequência do Vitória na temporada. Lucas Braga entrou em campo no Paulistão nos jogos contra Mirassol, Palmeiras e Ponte Preta.

Reformulação

O Vitória já fez 13 contratações para a atual temporada. Neste ano, a equipe comandada por Thiago terá as disputas do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

O Vitória terminou a última edição do Brasileirão na 11ª colocação na tabela de classificação e garantiu vaga no torneio continental.