Melhores momentos: sob o olhar de Ancelotti, Vasco arranca empate heroico com o Flamengo; dê suas notas
Rubro-Negro e Cruz-Maltino empataram em 2 a 2 no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
Com a presença do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no Maracanã, Flamengo e Vasco empataram em 2 a 2. O destaque da partida foi o atacante Pedro, que marcou o primeiro gol rubro-negro e depois ainda sofreu o pênalti para Jorginho ampliar. Na reta final, Robert Renan diminuiu a diferença e Hugo Moura empatou a partida no último lance.
Relacionadas
- Fora de Campo
Funcionamento do metrô será alterado em decorrência do Flamengo x Vasco?
Fora de Campo03/05/2026
- Futebol Nacional
Monte seu 11 ideal: escolha os melhores jogadores de Flamengo x Vasco
Futebol Nacional03/05/2026
- Futebol Nacional
Clássico dos Milhões: o que mudou em Vasco e Flamengo desde o último confronto
Futebol Nacional03/05/2026
Como foi Flamengo x Vasco?
A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.
Vasco conquista empate na reta final
Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.
➡️ Monte seu 11 ideal: escolha os melhores jogadores de Flamengo x Vasco
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
No último lance da partida, Hugo Moura balançou as redes e garantiu o empate do Vasco contra o rival. O jogador tinha entrado há pouco tempo e foi decisivo na partida.
Deu aula 🏅
O centroavante Pedro aproveitou a oportunidade de ser acompanhado de perto por Ancelotti e foi o destaque da partida. O atacante marcou o primeiro gol da partida e sofreu o pênalti para o Jorginho marcar o segundo.
Ei Juiz!
Jogadores do Flamengo reclamaram da forma como as linhas do VAR foram traçadas no gol de empate do Vasco.
Não vou ver isso sozinho 😱
Após roubada de bola de Paulo Henrique, o Vasco armou um contra-ataque promissor, com três jogadores contra apenas dois do Flamengo. No entanto, Brenner se precipitou na decisão e finalizou de fora da área, desperdiçando a vantagem numérica ao mandar a bola para fora.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Notas do Flamengo; avalie os jogadores!
Notas do Vasco; avalie os jogadores!
🔥 Aposte em jogos de Vasco e Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 2 X 2 VASCO
BRASILEIRÃO - 14ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽Gols: Pedro (FLA), Jorginho (FLA), Robert Renan (VAS) e Hugo Moura.
🟨 Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA), Plata (FLA), Barros (VAS), Paulo Henrique (VAS) e Cuesta (VAS)
🟥Cartões vermelhos: -
Escalação do Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo (De La Cruz); Samuel Lino (Bruno Henrique), Plata e Pedro.
Escalação do Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Andrés Gómez), Cuesta, Robert Renan, Piton, Cauan Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes, Rojas (Nuno Moreira), Puma Rodriguez, Brenner (Spinelli), David (Adson).
- Matéria
- Mais Notícias