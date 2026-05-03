Lucas Moura joga? Veja a escalação do São Paulo para enfrentar o Bahia

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Bahia em jogo que acontece neste domingo, dia 3 de maio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques.

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Entre as principais novidades na escalação está a presença de Lucas Moura. Totalmente recuperado das fraturas na costela sofridas em março, o atacante inicia a partida no banco de reservas.



No restante, o time volta a contar com força máxima após parte dos titulares ser poupada no último compromisso, diante do Millonarios FC, pela Copa Sul-Americana. Na defesa, Rafael reassume a meta, com Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell formando a linha defensiva.



No meio-campo, atuam Bobadilla, Danielzinho e Cauly. Já o setor ofensivo será composto por Artur, Luciano e Calleri.



O confronto também marca o reencontro do São Paulo com Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, além de colocar frente a frente nomes conhecidos dos dois clubes e possíveis "leis do ex", como Cauly e Rodrigo Nestor.



Na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a quarta colocação, com 23 pontos. O Esporte Clube Bahia aparece logo atrás, em sexto lugar, com 21.

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(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo para enfrentar o Bahia é formada por Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.