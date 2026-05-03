Funcionamento do metrô será alterado em decorrência do Flamengo x Vasco?

Neste domingo (3/05), quando o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã, a partir das 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o MetrôRio funcionará das 7h às 23h. A Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

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A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

🚇Em qual estação devo descer para ir ao Maracanã?

É importante verificar qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio.

Quem tem ingressos para acesso pelos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já quem possui bilhetes para os portões D, E e F (Leste e Norte) deve desembarcar na estação São Cristóvão (Linha 2).

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MetrôRio funciona das das 7h às 23h neste domingo (30), com jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã (Foto: Divulgação/MetrôRio)

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💡Fica a dica!

O MetrôRio orienta ainda que os clientes utilizem métodos de pagamento por aproximação ou comprem e recarreguem seus cartões com antecedência para evitar filas.

Outra dica importante é usar o aplicativo do MetrôRio, disponível para Android e iOS, para planejar os trajetos e acompanhar, em tempo real, a operação do sistema metroviário. Os clientes podem consultar a ferramenta "Planeje sua viagem" no site da concessionária neste link: Link.

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Horários de funcionamento do metrô neste domingo (3/05)

🚈Linhas 1, 2 e 4

🕙Domingo (3/05): das 7h às 23h

O que está em jogo neste Flamengo x Vasco?

O Flamengo, vice-líder com 26 pontos, busca encurtar os seis pontos que o separam do líder Palmeiras na 14ª rodada do Brasileirão 2026. Do outro lado, o Vasco da Gama chega na décima posição com 16 pontos, apenas dois acima do Santos, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.