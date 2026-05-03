Torcida do Flamengo provoca Vasco no Maracanã: 'Jejum eterno?'
Equipes se enfrentam pelo Brasileirão na tarde deste domingo (3)
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O clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, neste domingo (3), contou com muitas provocações, principalmente por parte da torcida rubro-negra. No Setor Norte, flamenguistas levaram faixas alfinetando o rival. O principal tema abordado foi a vitória por 6 a 1, em 2024.
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Além de uma faixa relembrando a goleada e balões com o número 6, os torcedores do Flamengo também esticaram bandeiras com triunfos marcantes na história do clássico, como a conquista da Copa do Brasil de 2006 e o título carioca de 2001.
"Jejum eterno?"
No momento em que as equipes entraram em campo, uma faixa com os dizeres "3648 dias sem título, jejum eterno" foi estendida pelos rubro-negros, reforçando a provocação aos vascaínos.
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Mais informações sobre Flamengo x Vasco
O Flamengo, que vem de empate na Libertadores com o Estudiantes (ARG), chega para o clássico com desfalques importantes. Arrascaeta, camisa 10 do time carioca, sofreu uma fratura na clavícula direita e passou por cirurgia. Mas os problemas não param por aí: lesionados, Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem fora. O mesmo vale para Jorge Carrascal, que cumpre suspensão.
Já o Vasco chega embalado para a partida após vencer o Olimpia na última quinta-feira (30) por 3 a 0 em São Januário, pela Sul-Americana. Pensando no clássico, o treinador optou por poupar alguns jogadores, garantindo que seus principais nomes estejam disponíveis.
Ficha técnica:
📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Escalações:
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araujo, Jorginho, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino, Pedro. Téc: Leonardo Jardim.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes, Rojas, Puma Rodriguez, Brenner, David. Téc: Renato Gaúcho.
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