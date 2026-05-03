Em retorno ao São Paulo, Lucas Moura se lesiona novamente e vira preocupação

Lucas Moura voltou a preocupar o São Paulo. Após retornar aos relacionados e voltar a atuar depois de mais de um mês em recuperação de duas fraturas nas costelas, o meia sofreu nova lesão.

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Durante a semana, Lucas retomou os treinamentos com o elenco e a expectativa era de que recebesse alguns minutos neste domingo (3), diante do Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo, substituindo Cauly.

No entanto, cerca de 20 minutos depois, em disputa com Erick Pulga, torceu o tornozelo e caiu no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, palco da partida. Lucas precisou deixar o campo carregado, carregado com auxílio da comissão são-paulina e Dória.

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Na saída para o vestiário, o jogador chorava bastante. O São Paulo informou, em comunicado oficial, que Lucas apresentou dores na região do tendão calcâneo da perna direita e passará por exame de imagem na noite deste domingo (03), no Einstein Hospital Israelita.

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Lucas Moura tinha voltado a entrar em campo neste domingo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Com gol nos acréscimos, São Paulo e Bahia empatam pelo Brasileirão

São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 em jogo que aconteceu neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu em Bragança Paulista.

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Artur, Juba, Ferreirinha e Juba foram os autores dos gols do confronto. Na tabela, o Tricolor está na quarta colocação com 24 pontos, enquanto o Bahia está na sexta posição, com 22.