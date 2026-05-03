Com gol nos acréscimos, São Paulo e Bahia empatam pelo Brasileirão

São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 em jogo que aconteceu neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu em Bragança Paulista.

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Artur, Juba, Ferreirinha e Juba foram os autores dos gols do confronto. Na tabela, o Tricolor está na quarta colocação com 24 pontos, enquanto o Bahia está na sexta posição, com 22.

Primeiro tempo

Com as duas equipes intensas desde o início, o São Paulo abriu o placar com "lei do ex". Aos 16 minutos, Wendell venceu a dividida com David Duarte na área defensiva do Bahia e deixou a bola na medida para Artur, que finalizou para o fundo das redes.



O Bahia respondeu apostando em arrancadas, principalmente com Kike Oliveira. O Tricolor encontrava mais espaços em jogadas em profundidade, enquanto o Esquadrão apostava nas jogadas pelo alto. O São Paulo foi para o intervalo em vantagem graças ao gol marcado por Artur.

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Artur abriu o placar contra o Bahia (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).

Segundo tempo

Se o primeiro tempo foi equilibrado para as duas equipes, a volta do intervalo contou com uma pressão maior do São Paulo logo nos primeiros minutos. Em cinco minutos, três jogadas perigosas do Tricolor. Mesmo assim, o Bahia soube reagir. Aos 16 minutos, o Bahia soube aproveitar o espaço no meio-campo, a bola parou com Everton Ribeiro, que deixou com Juba. Juba deu uma batida fortíssima e empatou.

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Tentando reagir, Roger Machado promoveu todas as mudanças possíveis, e deu resultado. Aos 27 minutos, Ferreirinha, que havia saído do banco e estava em campo há apenas dois minutos, aproveitou cruzamento preciso de Calleri e marcou o gol da virada.

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Após mais de um mês, Lucas Moura voltou a jogar. O atleta se recuperou de duas fraturas na costela e voltou a entrar em campo no segundo tempo. Porém, em uma disputa com Erick Pulga, sentiu o tornozelo e deixou o gramado de maca - novamente, virando preocupação.

Com isso, o São Paulo ficou com um a menos em campo. Por conta disso, o time de Roger Machado sentia dificuldades para se organizar e o Bahia conseguiu crescer. Erick Pulga aproveitou os espaços, infiltrou bem e empatou. O gol saiu no último minuto da partida.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital da partida aconteceu quase ao apagar das luzes. Na última bola do jogo, Erick Pulga apareceu e empatou - impedindo a vitória tricolor.

Deu aula 🏅

Artur foi um dos principais destaques. Velho conhecido do Bahia, o jogador quem abriu o placar e dominou várias ações de jogo. Mesmo que atue mais pela ponta direita, também caia por dentro.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Ficou abaixo 📉

David Duarte, do Bahia, não conseguiu acompanhar e perdeu a dividida com Wendell próximo aos 20 minutos do primeiro tempo. Foi o grande responsável pela falha na defesa baiana que facilitou o gol de Artur, do São Paulo.

Do lado tricolor, Cédric Soares, que entrou no segundo tempo, não teve boa atuação. Além de levar a pior em algumas disputas, o lateral também cometeu erros que renderam chances e reversões de posse ao Esquadrão.

Notas do São Paulo; Avalie os jogadores!

Notas do Bahia; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

SÃO PAULO 🆚 BAHIA

Campeonato - 14ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 25 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

🥅 Gols: Artur (1-0); Juba (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Bobadilla, Calleri, André Silva (São Paulo), Acevedo (Bahia)

🟥 Cartões vermelhos: -

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Lucas Ramon (Cédric Soares), Alan Franco, Sabino e Wendell (Enzo); Bobadilla, Danielzinho (Luan) e Cauly (Lucas Moura); Artur, Luciano (Ferreirinha) e Calleri



Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araujo) e Everton Ribeiro (Nestor); Kike Olivera, Erick Pulga (Ademir) e Willian José (Everaldo).

🕴️ Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas

📺 VAR: Rodrigo Alonso Ferreira