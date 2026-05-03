Presidente do Conselho do São Paulo não conduzirá votação que pode expulsá-lo

O Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres de Abreu Jr. optou por não conduzir a votação do dia 8, que pode definir sua expulsão do quadro social do clube. Na última semana, a Comissão de ética do São Paulo se reuniu e recomendou o afastamento de Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo do clube.

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O Lance! recebeu um posicionamento oficial por parte de Olten Ayres. Ao que foi informado, a escolha foi feita de forma voluntária. Segundo ele, a medida tem caráter exclusivamente institucional, tomada para garantir a imparcialidade na condução dos trabalhos e evitar questionamentos sobre o processo.

Com isso, a condução deste tema ficará a cargo do vice-presidente do Conselho Deliberativo, João Farias Júnior. Também será responsabilidade dele convocar novamente os conselheiros, em data e horário a serem definidos, segundo normas previstas no estatuto.

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Olten Ayres não irá conduzir reunião na próxima semana (Divulgação)

O que motivou a movimentação?

Harry Massis, presidente do São Paulo, protocolou na noite da última quinta-feira (23) um pedido de expulsão de Olten Ayres, que preside o Conselho Deliberativo do clube.

O pedido, como manda o protocolo, foi recebido pelo próprio Olten e encaminhado para a Comissão de Ética, que analisou a representação. Dependendo da interpretação, o presidente do Conselho terá direito de apresentar sua defesa e, em seguida, a eventual exclusão do quadro de associados será submetida à votação entre os conselheiros - semelhante ao que aconteceu recentemente em casos como de Mara Casares e Douglas, envolvidos no caso dos camarotes.

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O Lance! apurou foi motivada após algumas divergências entre Massis e Olten envolvendo uma reforma estatutária no clube. Em dezembro, ainda com Julio Casares na gestão, o ex-presidente pediu uma proposta de alteração no estatuto.

A reportagem apurou que a reação da Comissão de Ética foi interpretada como surpresa. Dois pontos foram citados. O primeiro diz respeito a trazer o fim do quórum qualificado para a criação de uma SAF no São Paulo. Outra questão envolve separar a parte social do futebol no clube. Essas ideias precisam passar pela Comissão Legislativa, e a partir daí, são avaliadas e repassadas ao Conselho Deliberativo. Se as ideias forem aprovadas, a votação passa a ser dos sócios.

No meio do processo, em 30 de março, Olten Ayres criou uma Comissão de Reforma Estatutária para discutir mudanças mais amplas no estatuto, com prazo até 15 de maio para apresentar propostas. Pelas regras, há um prazo de 30 dias para que a Comissão Legislativa se manifeste. Por isso, o parecer anterior acabou sendo desconsiderado.