Com surpresas, Vasco está definido para enfrentar o Flamengo; veja a escalação

O Vasco está escalado para enfrentar o Flamengo neste domingo (3), às 16h (de Brasília), Maracanã. Após poupar a maior parte dos titulares na vitória contra o Olimpia no meio de semana, o treinador cruz-maltino, Renato Gaúcho, escala o time com algumas surpresas para o Clássico dos Milhões.

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A primeira novidade é Carlos Cuesta no lugar de Saldivia para fazer o lado direito da zaga. O uruguaio vinha sendo titular, mas hoje inicia a partida no banco. A outra é Puma Rodríguez, artilheiro do Vasco no temporada, que começa jogando, mas como ponta-direita. Além disso, Brenner também está na equipe titular, mas desta vez vai atuar na ponta-esquerda.

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Com isso, o Vasco incia a partida com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes, Rojas, Puma Rodriguez, Brenner, David.

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Andrés Gómez comemora gol do Vasco contra o São Paulo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Flamengo escalado para enfrentar o Vasco

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Sem Arrascaeta, que sofreu uma lesão na clavícula, o Rubro-Negro também está definido para enfrentar o Vasco. Os lesionados, Lucas Paquetá e Erick Pulgar também seguem fora. O mesmo vale para Jorge Carrascal, que cumpre suspensão.

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Plata e Pedro.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

BRASILEIRÃO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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