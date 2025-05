Série C: Londrina vence Confiança, e ABC e Anápolis empatam

A sexta rodada da Série C se encerrou nesta segunda-feira (19) com duas partidas, ambas às 19h30 (de Brasília). O Lodrina venceu o Confiança por 2 a 0 fora de casa, na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Por sua vez, ABC e Anápolis empataram por 3 a 3 na Arena das Dunas, em Natal (RN).

Com os resultados, o Tubarão chega aos 12 pontos, na terceira colocação, enquanto o Dragão segue com apenas três pontos, na lanterna da competição. Por sua vez, o Mais Querido tem sete pontos e está em 14º lugar, e o Galo soma quatro pontos, em 19º.

Confira os resultados da 6ª rodada da Série C

Confiança 0 x 2 Londrina

O Londrina fez valer o favoritismo e bateu o Confiança mesmo fora de casa. Logo aos quatro minutos, Maurício Lima abriu o placar para os visitantes em Aracaju. Já aos 41 do segundo tempo, Vitinho ampliou para o Tubarão e confirmou a vitória fora de casa.

ABC 3 x 3 Anápolis

O outro duelo da noite teve chuva de gols em Natal. O ABC saiu na frente com Anderson Rosa aos 27 minutos e fez 2 a 0 com Carlos Eduardo aos 38'. Contudo, cinco minutos depois, o autor do segundo gol foi expulso, e o Anápolis aproveitou para descontar nos acréscimos do primeiro tempo com Kadu.

No primeiro lance da segunda etapa, Octavio Metzker fez contra e empatou para os visitantes. Os times voltaram a ficar iguais também em jogadores em campo aos 12'/2°T, quando Pedro Thomaz foi expulso do lado do Galo. Apesar disso, o Anápolis virou o jogo cinco minutos depois, mais uma vez com Kadu. O Mais querido, contudo, buscou o empate já nos acréscimos da partida, com Joãozinho.

ABC e Anápolis se enfrentam pela Série C do Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação / Série C)

