O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, empossou os nove membros da Comissão Nacional de Clubes (CNC) para 2025 nesta segunda-feira (5). A cerimônia ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com representantes de clubes das quatro divisões do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A comissão é formada por dirigentes de clubes das quatro divisões nacionais:

Os clubes que integram a CNC são: Internacional, Flamengo, São Paulo, Vasco da Gama e Fortaleza (Série A), Botafogo-SP (Série B), Volta Redonda (Série C), Maringá e ASA (Série D). Júlio Casares (São Paulo), Luiz Eduardo Baptista (Flamengo), Marcelo Paz (Fortaleza), Carlos Amodeo (Vasco), Alessandro Barcellos (Internacional), Adalberto Baptista (Botafogo-SP), Flávio Horta (Volta Redonda), João Vitor (Maringá) e Rogério de Siqueira (ASA) são os integrantes empossados. A formação da comissão faz parte da política da atual gestão da CBF de conceder autonomia aos clubes para discussões sobre o futebol nacional.

Comissão busca garantir integridade das competições

Durante o evento, foi mencionado o aumento de 15% no valor das cotas destinadas aos clubes da Série D. Também houve ampliação do número de componentes nas delegações desta divisão, que passou de 28 para 32 integrantes.

continua após a publicidade

A CNC deve trabalhar em propostas para melhorar o futebol brasileiro, promovendo equilíbrio competitivo entre os clubes, modernizando a organização das equipes e garantindo a integridade das competições nacionais.

O presidente da CBF destacou a autonomia concedida ao grupo durante a cerimônia.

— Eles têm toda liberdade para tratar das questões que possam ser o melhor para futebol brasileiro, e a CBF sempre será receptiva, desde que seja amparada dentro do ordenamento jurídico desportivo, respeitando os calendários da Fifa, Conmebol e CBF. Que essa comissão seja de pleno sucesso e de muitas preposições para a melhorar ainda mais o futebol brasileiro — afirmou Ednaldo Rodrigues.

continua após a publicidade

Júlio Casares, presidente do São Paulo, expressou otimismo sobre a posse.

— As expectativas são muito positivas, nós acabamos de tomar posse na Comissão Nacional de Clubes, todas as séries representadas com os seus representantes de clubes que foram eleitos e fomos agora recebidos pelo presidente Ednaldo. Estamos otimistas, porque o diálogo é permanente, com pautas objetivas concretas, onde, em este canal, esta abertura da CBF como instituição e dos clubes, ela está mais do que consolidada. Portanto, eu vejo com muito otimismo o dia de hoje — declarou.

Não foram divulgadas informações sobre as primeiras medidas específicas que a comissão pretende implementar ou sobre o calendário de reuniões previstas para o ano.