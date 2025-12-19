Rodriguinho pode deixar o São Paulo? Entenda a situação do jogador

O nome de Rodriguinho passou a ser debatido nos bastidores quando o assunto é o futuro do jogador. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o Lance! apurou quais caminhos podem se desenhar para os próximos passos do meia.

Nos últimos dias, surgiram especulações de que Rodriguinho poderia integrar uma possível negociação de troca entre São Paulo e Botafogo.

As conversas entre os clubes foram intensificadas com foco na temporada 2026, e nomes como Ferraresi, Rodriguinho e Pablo Maia chegaram a ser apresentados pelo Tricolor. Entre eles, o meia é visto como o caso mais delicado da negociação. O Botafogo demonstra interesse no atleta, mas ainda existem questões pendentes que seguem em discussão.

O meia tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026 e, sem avanços em uma renovação, um empréstimo surge como alternativa, enquanto o clube avalia qual será o planejamento para o atleta a longo prazo. O Lance! apurou que isso poderia pesar na decisão, com um risco de "ficar sem time" no futuro.

Uma renovação de Rodriguinho com o São Paulo é tratado como assunto antigo, porém ficou travada nos últimos meses. A partir da metade do ano, o jogador pode assinar pré-contrato com outra equipe.

Rodriguinho na mira da Europa

Rodriguinho também vem chamando a atenção do mercado europeu, com sondagens de equipes da Alemanha. Revelado em Cotia, o meia chegou ao São Paulo ainda no Sub-11 e percorreu todas as etapas da base tricolor até alcançar o profissional.

Nesta temporada, voltou a balançar as redes após três anos, no duelo contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. No início do ano, porém, o jogador enfrentou problemas físicos no joelho, o que o afastou de algumas partidas do Campeonato Paulista e retardou sua sequência e ganho de minutagem ao longo de 2025.